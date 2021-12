De lezer is nog niet blij met het regeerakkoord

Dor hout

Het nieuwe kabinet beschouwt gepensioneerden als dor hout. Minimumloon en uitkeringen gaan omhoog, maar niet de AOW. En de pensioenen stijgen ook al tijden niet meer.

Evert van Dijken Duiven

Kleine lettertjes

“Met een grote zak geld wil het kabinet bijna alles doen wat het de vorige keer niet deed”, kopt de redactie (Trouw-website, 15 december). Extra pijnlijk voor kwetsbare jongeren en gezinnen, en voor jeugdzorgaanbieders en gemeenten, is dat de nieuwe coalitie wel over vier jaar een bezuiniging van een half miljard euro door wil voeren op de jeugdzorg. Je moet de bijlage bij het coalitieakkoord goed lezen om daar achter te komen, maar de gevolgen zijn enorm.

Stijn Verbruggen Nijmegen

Jubelbeurs

Is het een idee dat schenking van de ‘jubelton’ mogelijk blijft aan kinderen die hun volledige studie binnen het leenstelsel hebben afgerond en nu afgescheept dreigen te worden met de schamele extra compensatie van duizend euro?

Betty Bos Almere

Zorg

Uit het regeerakkoord blijkt dat de overheid van plan is op termijn de zorgkosten met 4,5 miljard euro minder te laten stijgen. Dit deed me denken aan een anekdote over de boer die trots was op zijn gezonde en prachtige varken, maar vond dat het beest wel veel kostte aan voer. Daarom besloot hij het te leren met minder eten toe te kunnen. Dat ging goed, dus de week daarna gaf hij het nog iets minder en de week daarna ook weer. Het bleef goed gaan – het varken werd wel wat magerder, maar bleef gewoon knorren. Tenslotte gaf de boer niets meer. Na een paar dagen was het varken dood. “Hè, wat jammer”, zei de boer. “Hij kon het net.” Zoiets dreigt door deze nieuwe coalitie-afspraken ook met de zorg te gebeuren.

Klaske Houweling Zwolle

Booster

Vorig jaar kwam het kabinet met een economische booster van 80 miljard euro voor het bedrijfsleven. Dat heeft geholpen. Nu komt het nieuwe kabinet met een boosterakkoord van tientallen miljarden voor de samenleving. Of dat zal helpen moeten we afwachten.

Henk de Boer Amsterdam

Partijleider

Wopke Hoekstra geeft aan ‘het CDA te willen gaan leiden vanuit het kabinet’. Dat past niet bij het creëren van een nieuwe bestuurscultuur. Volgens de grondwet zijn individuele Kamerleden onafhankelijk gekozen. Zij moeten vrij zijn in de beoordeling van kabinetsplannen. Een minister dient de samenleving als geheel. Dat verhoudt zich slecht met leiding geven aan het CDA. De politieke kleur van de partij komt tot stand in de Kamer. Daar hoort een partijleider richting te geven. Hoekstra kiest voor oude politiek.

Rene Valkema Haren

Motto

Het regeerakkoord 2017 had als motto Vertrouwen in de toekomst. Het huidige coalitieakkoord ziet om naar hoe het niet had moeten worden en houdt het verder bij vooruitkijken naar de toekomst. Het vertrouwen is blijkbaar verdwenen.

Leo Oprel Aalsmeer

Terlouw

Voordat het kabinet begint aan de waslijst met reparatieopdrachten wil ik de bewindslieden adviseren nog eens het sublieme jeugdboek Koning van Katoren te lezen en dan de schrijver van dit boek, Jan Terlouw, om advies te vragen. Helaas is hij te oud om zelf nog mee te regeren. “Zij die de macht zoeken zijn het minst geschikt om die macht uit te oefenen.” Deze uitspraak is actueler dan ooit.

Marjolein Pieters Groningen

Kerstman Rutte

Prachtig de spotprent van Tom Janssen over het nieuwe regeerakkoord. Terecht op de voorpagina (16 december).

Ben den Hollander Woerden