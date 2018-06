De lessen van Karl Marx zijn nog verbazingwekkend actueel

Economen zijn het daar grotendeels over eens. De onenigheid begint bij zijn pleidooi voor communisme en vooral over hoe autoritaire leiders daarmee aan de haal zijn gegaan.

Trends in economisch denken

Ik wil me beperken tot zijn economische lessen die nog verbazingwekkend actueel zijn. Zo betoogde hij dat niet de politiek de economie bepaalt maar andersom. Dit zien we terug in hoe onze politiek gekleurd wordt door trends in economisch denken. Zoals liberalisering en flexibilisering. Die neoliberale ideologie komt voort uit het gedachtengoed van de Chicagoschool van de economie uit de jaren zestig van de vorige eeuw, met een econoom als Milton Friedman. Die betoogde dat bedrijven maar één verantwoordelijkheid hebben en dat is winst maken. En dat iedere beperking die de overheid daartegen opwerpt - belastingen, regelgeving, importtarieven - inefficiënt en dus onwenselijk is.

Terug naar Marx. Hij zag dat een kapitalistische economie twee inherente tendensen naar ongelijkheid heeft. De ene is dat kapitaal arbeid inhuurt en nooit andersom. De andere is dat door accumulatie kapitaalinkomen harder groeit dan arbeidsinkomen. Te samen resulteren ze in toenemende ongelijkheid. Sterker nog, de groei van kapitaal wordt geproduceerd door arbeid, zegt Marx, maar dan zonder daar volledig voor gecompenseerd te worden.

Dat zien we vandaag de dag nog steeds gebeuren. Het wordt in de hand gewerkt door verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt, samen met de concentratie van kapitaal in steeds minder handen. Een studie van De Nederlandse Bank (DNB), toch niet een marxistisch bolwerk, liet begin dit jaar zien dat er een enorme groei gaande is in flexibele banen terwijl er steeds minder vaste banen bijkomen. Het gevolg is, berekende DNB, dat het percentage van het nationaal inkomen dat naar kapitaal gaat in twintig jaar ruwweg gegroeid is van 20 procent naar 30 procent. Het inkomensdeel dat naar arbeid gaat is, navenant gedaald.