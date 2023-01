De les van 2022: geen garanties voor een beter 2023

De gewelddadige Russische imperialisten die Oekraïne als een kolonie willen inlijven, hebben de vrede en stabiliteit in Europa dit jaar regelrecht op zijn kop gezet. De oorlog gaat zijn elfde maand in en het lijkt er in alle opzichten op dat de Russische beer is vastgelopen in de Oost-Oekraïense modder en sneeuw. Eerder dit jaar voorspelde Navo-baas Jens Stoltenberg dat deze oorlog vele jaren kan duren en daar begint het op te lijken.

De oorlog heeft het jaar 2022 zeer somber gekleurd. Vooral voor de inwoners van Oekraïne die onder leiding van president Zelenski een hoge prijs betalen voor hun moedige verzet. Vele tienduizenden militairen (misschien wel meer dan 100.000) en burgers zijn omgekomen. Steden, dorpen, mijnen en industrieën zijn verwoest, miljoenen Oekraïners leven in onverwarmde huizen zonder elektriciteit, of zijn gevlucht naar andere delen van het land of naar het buitenland, waar ze over het algemeen konden rekenen op een warm onthaal.

In oorlog leer je je vrienden kennen en in dit geval hebben de EU-landen en de meeste Navo-lidstaten zich als vriend van Oekraïne opgesteld. Er zijn verschillen van mening over allerlei zaken, maar de oorlog heeft de eenheid in Europa en binnen de Navo zo goed als hersteld. Er zijn veel westerse moderne wapens en munitie naar Oekraïne gegaan, waardoor het Oekraïense leger zich veel beter kon verdedigen en terugslaan.

Vrede en veiligheid in de rest van Europa staat op het spel

Zoals premier Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september verklaarde, gaat het in deze oorlog om meer dan alleen een illegale inval in een ander land. Als het Rusland van Vladimir Poetin niet wordt gestopt, staan vrede en veiligheid in de rest van Europa op het spel. Het getuigt van een armzalig provincialisme om eerst de gevolgen van deze oorlog voor de Nederlandse burger voorop te stellen, zoals diverse populistische partijen tijdens diezelfde beschouwingen deden. Uiteindelijk gaat het om het grotere belang van een stabiel en veilig Europa.

Dat neemt niet weg dat er in Europa en in Nederland wel degelijk offers worden gebracht voor deze oorlog. We kregen te maken met zeer hoge energieprijzen, hoge inflatie, stijgende voedselprijzen en een wankele economie. Grote groepen burgers kunnen niet of nauwelijks rondkomen van pensioen, uitkering of salaris. Daarom is het goed dat het kabinet probeert de hoge prijzen voor energie en elektriciteit te dempen. Daarvoor worden vele miljarden euro’s uitgetrokken. Dat verzacht de financiële pijn een beetje voor velen.

Gelukkig dalen de gasprijzen weer, maar 2022 heeft ons geleerd dat er geen garanties zijn voor een onbezorgd 2023. De Oekraïners toonden veerkracht in dit voor hen ongekend zware jaar. Dan moeten wij ook kunnen omgaan met wat het nieuwe jaar óns brengt.