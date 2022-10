De leider van Forum voor PoetinDevotie zal erg blij zijn met de bommen op Oekraïne

De mooiste citaten van de dag stonden gisteren op de voorpagina van Trouw naar aanleiding van de schorsing van de fractievoorzitter van Forum voor PoetinDevotie (FvpD). De eerste was van JA21-leider Joost Eerdmans: “Elke aandacht die je hem geeft, is koren op zijn molen. Het wordt alleen maar erger, je geeft hem zuurstof.”

Helaas stond hij niet alleen op de voorpagina van de krant maar ook als opening van het Achtuurjournaal. Persoonlijk weiger ik al een tijdje zijn naam te noemen. Maar of dat helpt…

Maar nu terug naar de casus. Asinus van Forum voor PoetinDevotie weigert zijn neveninkomens kenbaar te maken, terwijl hij door het reglement van de Tweede Kamer ertoe verplicht is. Maar ook naar mij en andere belastingbetalers hoort hij de vereiste transparantie na te komen: we zijn immers degenen die zijn broekzakken al jaren met onze centen vullen.

Een geflipte complotdenker

De politieke uitkering van Asinus bedraagt jaarlijks 122.660,51 euro. Een astronomisch bedrag voor een geflipte complotdenker die gelooft dat we door homoseksuele kikkers, of iets dergelijks, worden geregeerd. De erfzonde waarmee we opgezadeld zijn, ligt bij de baas van weekblad EW Arendo Joustra. In mei 2016 gaf hij een lift aan Asinus, die financieel aan de grond zat. Tijdens de rit gaf Joustra zijn passagier een hint: ga de politiek in. Dan ben je eigen baas, en: ‘je krijgt er een smak geld voor’ (uit de biografie Mijn meningen zijn feiten).

Eergisteren speelde de tandeloze Tweede Kamer een leuk stuk komedie: de nevenfunctiesweigeraar kreeg enorm veel publiciteit en als schaamlapje een week schorsing. Hij kon zijn geluk niet op: geen last van die schorsing want vrijdag begint het herfstreces waarin er toch niet wordt gedebatteerd. Een permanente schorsing, zolang hij niet de opbrengst van zijn nevenfuncties ophoest, zou hier beter op zijn plaats zijn.

Het tweede vermeldenswaardige citaat kwam van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. “We hebben een parlementariër die dezelfde argumenten bezigt als Vladimir Poetin. Dat is ondermijnend voor de veiligheid van Nederland.” Het lijkt of Asinus door Poetin virtueel achter de Nederlandse linies is gedropt om zijn destabiliserende missie uit te voeren. Hiervoor krijgt hij al een tijdje op sociale media de stempel ‘landverrader’ geplakt. Want we zijn, samen met de EU en de Navo, half in oorlog tegen de Russische Federatie van slager Poetin.

‘Fantastisch dat er iemand is zoals Poetin’

Zijn bruggenhoofd in Nederland brengt inderdaad onze veiligheid in gevaar. In een recent interview op YouTube zegt de minimaal geschorste: “Nu vecht Rusland terug. Ik ben heel erg blij met deze strijd (…) Ik hoop dat Rusland wint. Ik vind het fantastisch dat er iemand is zoals Poetin.”

Asinus is dus ‘erg blij’ dat steden, ziekenhuizen, energiecentralen in Oekraïne worden gebombardeerd, zodat burgers straks in de winterkou en het donker mogen creperen. Ook moet hij ‘erg blij’ zijn dat talrijke Oekraïense kinderen worden ontvoerd en naar de Russische Federatie gedeporteerd. ‘Erg blij’ met de nucleaire chantage van zijn broodheer Vladimir en het dreigen op de Russische tv met een bom op de Rotterdamse haven? Misschien is Asinus toch geen ‘baudet’ (ezel in het Frans), maar zelf een reptiel dat door de samenleving voor het leven politiek geschorst zou moeten worden. Maar dit is aan de kiezers.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug