De lat ligt hoger voor vrouwen

Met vrouwen aan de macht gaan we de wereld positief veranderen! Een verwachtingsvol perspectief. Toch geloof ik niet dat vrouwen ‘het beter gaan doen dan mannen’, zoals vaak wordt beweerd. De woorden ‘beter gaan doen dan…’ geven aan dat de lat voor vrouwen hoger ligt. Alsof vrouwen niets verkeerds kunnen doen. Deze opgelegde ‘prestatiedruk’ lijkt mij een ongezonde premisse. De boodschap vanuit mijn perspectief is veel meer dat vrouwen de wereld positief kunnen veranderen.

Dit beaamt de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie, die 11 januari de elfde Belle van Zuylen­lezing gaf. Volgens haar neemt de druk op vrouwen om beter te presteren dan mannen problematische vormen aan. Het beeld dat vrouwen neergedaalde engelen zijn, is volgens haar een illusie. Om haar standpunt te bekrachtigen, kwam ze met een voorbeeld uit haar geboorteland Nigeria. Het nieuws dat Diezani Alison-Madueke, een voormalig minister van aardolie, miljoenen uit de staatskas had gestolen, veroorzaakte een ongekende ophef. Bijzonder, want er wordt al decennialang uit de staatskas gestolen. Echter, in dit geval betrof het een vrouw.

Vrouwen in een negatief daglicht

En deze week las ik in Trouw en diverse kranten over de zelfverrijking van Isabel dos Santos, de rijkste (en corruptste) vrouw van Afrika. Opmerkelijk is dat beide meest corrupte vrouwen uit Afrika hoogopgeleid zijn, uit de bovenlaag komen. Hun gestolen buit is bovendien mogelijk buitgemaakt door samenwerking met westerse landen en bedrijven. Maar hier ligt het accent niet op. In de krantenkoppen gaat het over het feit dat de rijkste vrouwen van Afrika corrupt en dievegges zijn. Hiermee komt niet alleen Afrika, maar ook de vrouw in een negatief daglicht te staan.

Als er iemand is die vanuit Afrikaans perspectief de wereld intellectueel weet te voeden is dat Chimamanda wel. Het publiek in de uitverkochte zaal van TivoliVredenburg in Utrecht, waar ze sprak, bestond voor meer dan 90 procent uit vrouwen. Dit verbaasde me niets, aangezien de schrijfster een icoon is voor feministen. Haar beroemde Ted Talk ‘We should all be feminists’ uit 2012, is miljoenen keren bekeken en bracht wereldwijd het gesprek over feminisme weer op gang. Chimamanda spreekt voornamelijk namens sterke, hoogopgeleide vrouwen en de geprivilegieerde elite. Dit perspectief wijkt enorm af van de meeste Afrikaanse schrijvers, inclusief ondergetekende, die de aandacht meer richten op de onderdrukte en gemarginaliseerde onderstroom. Zeer zeker ook vertelwaardige verhalen die de wereld kleuren. Volgens Chimamanda is het juist deze verscheidenheid aan verhalen die de wereld nodig heeft.

Vrouwen 'dragen’ het leven

Mijn overtuiging dat vrouwen aan de macht de wereld positiever kúnnen veranderen, komt voort uit het feit dat vrouwen ‘het leven’ dragen. Veel vrouwen kiezen bewust voor het geven van een nieuw leven met een toekomst. Zij bieden voor negen maanden hun buik aan een groeiend mensje, doorstaan de pijn bij het baren en koesteren hun kind voor langere tijd aan de borst.

Dit zegt mij dat zij zich vanaf het ontspruiten van een nieuw leven in zich al bezig zijn met het creëren van een goede toekomst op deze aarde. Ze maken zich hier al in een vroeger stadium veel meer zorgen over dan de meeste mannen en ze voelen en gedragen zich verantwoordelijker, uitzonderingen daargelaten. Aan deze vrouwen durf ik de wereld wel toe te vertrouwen. Want deze vrouwen weten instinctief dat het dragen van leven, het baren, zogen en zorgen voor kinderen voor ieder zoogdier gelijk voelt.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.