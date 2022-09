De lange vlag in Zandvoort was een lust voor het oog

Hoewel ik bij de laatste viering van Koningsdag de nationale driekleur in de gevel van ons huis stak, ben ik nooit een vlagfanaat geweest. Misschien komt dit door mijn militaire dienst, toen we die lange avondsessies moesten ondergaan, staand voor een mast waaraan de vlag hing en naar beneden werd gehaald. Maar de Franse vlag heb ik ook eens aan het hek van ons Italiaanse verblijf gehangen. Het gebeurde in 2018 toen Frankrijk wereldkampioen voetbal werd in Moskou. Die arme vlag werd ’s nachts door Italiaanse tifosi prompt gestolen en verderop in de berm verscheurd achtergelaten.

De symboliek van een verscheurde vlag in de berm is onbehaaglijk. Het doet een soort van irrationele pijn ontstaan, ook al weet je dat achter dit soort stuk textiel ontelbare marcherende mensen ooit zijn gesneuveld. Toch is in vredestijd de nationale vlag de feestelijke expressie van de ziel van een natie. De omgekeerde vlag bij de boerenacties vormt mijn grootste bezwaar tegen dit soort protest (met dreigende bezoeken aan huis bij politici).

Daarom ook heb ik gefascineerd de honderden meter lange vlag bewonderd die duizenden Nederlandse toeschouwers op de tribunes van het circuit van Zandvoort zondag hebben verbeeld. Niet omgekeerd, zoals bij de boerenacties, maar in de juiste volgorde. En dan bruisend, rillend van leven in de wind. Je kunt deze actie geforceerd vinden maar na de woeste zee van omgekeerde vlaggen was dit een lust voor het oog.

Nu moet ik oppassen met mijn enthousiasme. Op het voorbeeldige volksfeest van zondag werd heel wat afgedongen. Verwacht daarom van mij over Max Verstappen niets te lezen dat indruist tegen de brede stroom bevindingen die gisteren te lezen was. Geen dissonantie. Ik heb nu geleerd dat de man van Red Bull uiteindelijk maar een geboren Belg is (die pas als achttienjarige zijn Nederlandse paspoort ontving), die in Monaco woont en dus geen belasting in Nederland betaalt. Een sporter die niet verder kijkt dan zijn eigen discipline en over maatschappelijke onderwerpen zwijgt.

Ook is te lezen dat deze ‘geboren Belg’ nooit officier in de Orde van Oranje Nassau had mogen worden. Ik voeg hieraan toe dat ik hem verdenk langer dan drie minuten onder de douche te staan, veel vlees te eten en een e-bike te bezitten. Ook vind ik dubieus dat na het zien van het oranjefeest in Zandvoort hij zomaar (in het Engels) uitkraamde: ‘Trots om Nederlander te zijn!’ Dan schuil ik liever, laf als ik ben, achter dissonante sportcolumnist Willem Visser, die gisteren in de Volkskrant schreef: ‘Fascinerend om te aanschouwen hoe Verstappen duizenden aanhangers uren van onbekommerd geluk schenkt.’

Zeker en waar is dat autosport, en in het bijzonder Formule 1, een lawaaierig spektakel is dat heel wat vuiligheid in de lucht verspreidt. Met of zonder uitgerekte nationale driekleur op de tribunes. Maar er is een lichtpunt. In een heel jaar races, trainingen en verplaatsingen door 21 verschillende landen stoot dit ‘circus’ dezelfde hoeveelheid CO 2 uit als alle inwoners van het dorp Zandvoort (ook in een jaar), las ik. Dan is er nog een beetje hoop: maar 17.011 Zandvoorters (cijfers uit 2019) als meetlat op een wereldbevolking van 8 miljard CO 2 -uitstoters blijft uiteindelijk zeer relatief.

