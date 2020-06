De laatste paar jaar vergeet mijn beste vriendin mijn verjaardag

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ruim twintig jaar, sinds onze studietijd, heb ik een goede vriendin. We hebben heel veel gedeeld, zijn op avontuurlijke vakanties geweest, kennen elkaars liefdes- en familieperikelen. Omdat we niet meer in dezelfde stad wonen, zien we elkaar minder vaak dan vroeger. Maar de band is en blijft. Wat me dwars zit: de laatste paar jaar vergeet zij mijn verjaardag. Ik zit niet op Facebook en vier mijn verjaardag meestal niet, dus geen reminders. Ik wil dit heel graag niet te zwaar opnemen, maar toch zit het me dwars. Misschien omdat ik zelf wel nauwgezet ben met andermans verjaardagen. Vorig jaar ben ik er zelf (weken later) over begonnen. Dat luchtte op, mijn vriendin zei sorry, maar dit jaar gebeurde het opnieuw. Kan ik er maar beter overheen stappen of het toch nogmaals met haar bespreken?

Vergeten verjaardag

Beste Vergeten verjaardag,

Als dit punt het enige is wat u dwars zit in deze vriendschap, raad ik u aan het te laten zitten. Als uw vriendin verder aardig, betrokken, attent, luisterend en fijn om mee om te gaan is, dan hecht zij blijkbaar minder aan verjaardagen dan u. Het is niet zo belangrijk voor haar, ze denkt er niet aan, ze heeft geen verjaardagskalender op de wc hangen, enfin, het zegt haar niet zo veel. Dat betekent dat haar onachtzaamheid geen symptoom van desinteresse is, maar dat verjaardagen voor haar geen signaalfunctie hebben. Laat het van u afglijden. Er zijn erger dingen dan een bepaalde datum vergeten. Als u haar attentie wil op uw verjaardag, kunt u volgend jaar van tevoren vragen of ze zin heeft op die dag een stuk taart bij u te komen eten of iets anders leuks te doen.