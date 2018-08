Allemaal onbewust hol schuldbewustzijn van voetballers. Niet dat ze onoprecht zouden zijn, het niet zouden menen. Ze menen het, ze denken dat het een les is. Dat is het natuurlijk ook, maar de kwintessens van een les is dat je 'm moet kunnen leren.

Ajax bood geen weerstand, toen de tegenstander kwam opzetten - en eerder ook al niet. Kunnen deze Ajax-spelers daarvan leren, het type dat zij zijn, de grondhouding die daar gauw bij hoort? Ik denk het niet.

We moeten meer doen als we het moeilijk hebben, zei Blind ook. Helemaal waar. Hij zei dat Ajax beter georganiseerd moet zijn, en dat je je zo in de Champions League niet kunt vertonen. Geen speld tussen te krijgen - in een vroeg stadium van de Europa League ook al niet, voeg ik toe.

Aan niets is te zien dat Nederlandse topclubs speuren, in Oost-Europa, in Scandinavië, in Zuid-Amerika, naar onopvallende, nog onbekende en daardoor betaalbare teamspelers van wie je kunt zien dat ze in de as van het veld pal willen staan, een lijn willen trekken: tot hier en niet verder. Niet in de eerste plaats voor het spel in Nederland, daar win je hoe dan ook de meeste wedstrijden wel, maar om enig terrein in Europa te herwinnen. Nu zijn oude bekenden teruggehaald die het benodigde niet in zich hebben: leeftijd alleen brengt nog geen ervaring en overwicht.

Trainer Erik ten Hag, die Ajax moet organiseren, had een eenvormig middenveld opgesteld, zonder duelkracht, zonder diepgang. Onbestaanbaar, zo'n gebrek aan diversiteit, in het voetbal van nu (in dat van vijftig jaar geleden trouwens ook), maar in de cocon en de entourage van Ajax wordt onverminderd anders gedacht.

Had Blind dat niet tijdens de wedstrijd kunnen, nee, moeten zeggen? Hij kon spelers door het lawaai in het stadion niet bereiken, zei hij. Het spel ligt herhaaldelijk stil, nu waren vanwege de temperatuur ook nog drinkpauzes ingelast: genoeg mogelijkheden, als je het écht nodig vindt, om die stilstaande middenvelders voor je bij de oren te grijpen - en o, wat was dat nodig.

We staan stil

Als je vorig seizoen zei dat dat niet kon zoals Ajax speelde of dacht te kunnen spelen, hoorde je: in Nederland kan het (wat nog niet waar bleek te zijn ook). Dat zal dit seizoen niet anders zijn: de blik naar binnen, niet naar wat op een nog bescheiden niveau in Europa wordt gevraagd, maar naar wat in Nederland kan. We staan stil, we blijven stilstaan.

'Wie klopt Ajax?', vraagt Voetbal International in blokletters op de cover. Feyenoord (ach, Feyenoord) laat ik met zijn beperktere middelen buiten beschouwing: de nummer drie van het land, hooguit. Maar ik zie weinig reden om Ajax hoger aan te slaan dan PSV.

Misschien klopt Standard Luik Ajax dinsdag al, of Dinamo Kiev of Slavia Praag in de volgende ronde. Misschien wordt Ajax in Nederland niet geklopt, nee, maar wat zou dat waard kunnen zijn?

Blind als centrale verdediger en routinier in naam, een middenveld als een vloeitje: in Nederland zal het vaak kunnen, ja, over de grens niet, in Luik al niet - en iets anders is er niet.

