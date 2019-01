De Kuifjewereld is een echte mannenwereld, met een paar hysterische vrouwen als tegenvoeters

Begin jaren zestig maakte ik kennis met de brave heros. Mijn ouders hielden niet van strips, die immers mijn culturele vorming en leesgedrag voor altijd zouden bederven. Dus gebeurde het ondergronds, op school, waar Kuifje de concurrentie aanging met Dick Bos, de topdetective uit de miniboekjes. Kuifje was mooier getekend, het verhaal was avontuurlijker en het bood de achtjarige een blik op de grote wereld, die tot dan toe uit een paar Haarlemse straten bestond.

Mijn favoriet professor Zonnebloem doceert nergens, kapitein Haddock woont in een kasteel, Jansen en Jansens zie je nooit op het politiebureau en Bianca Castafiori reist maar wat rond

Zodra ik het ouderlijk huis verliet mócht Kuifje: tijdens mijn studie ontdekte ik dat strips en andere zogeheten 'triviaalliteratuur' juist erg de moeite waard waren. Umberto Eco schreef met smaak een boek over strips en cartoons, 'De structuur van de slechte smaak', Rudolf Geel en Rudy Fuchs kwamen met 'Schijnhelden en nepschurken' en zelf schreef ik samen met een vriend een scriptie over het rijke taalgebruik van Kuifje in vergelijking met andere strips. Kuifje is onmiskenbaar een aseksuele nerd, die ook geestelijk niet helemaal volgroeid is, maar hij rijst uit boven andere superhelden, zoals Superman, Batman of Megamindy, omdat hij zich er niet voor hoeft te verkleden of boven de stad te zweven. Hij verricht zijn daden min of meer in zijn dagelijkse plunje, vermomt zich wel vaak maar juist om niet op te vallen, dus niet in het soort heldenpakken waarmee zijn collega's zich vanuit de hemel of vanaf een wolkenkrabber op de onverlaten storten.

Een duidelijke werkkring heeft meneer niet en dat geldt eigenlijk voor alle hoofdpersonen: mijn favoriet professor Zonnebloem doceert nergens, kapitein Haddock woont in een kasteel, Jansen en Jansens zie je nooit op het politiebureau en Bianca Castafiori reist maar wat rond. Het zijn allemaal vrijbuiters en hun maatschappelijke ongebondenheid was misschien wel een ware inspiratiebron voor de toekomstige columnist.

De mooiste Kuifje De Kuifjewereld is een echte mannenwereld, met een paar hysterische vrouwen als tegenvoeters: Bianca Castafiori de gillende sopraan, en die kenau van generaal Alcazar, je wilt voor geen goud met ze getrouwd zijn. Kuifje is cult, ooit bezocht ik, op zoek naar Kuifje-parafernalia, een jong gezinnetje in Waterloo, waarvan de echtgenoot een setje tinnen poppetjes uit 'De 7 kristallen bollen' op Ebay had aangeboden. In de woonkamer stond metershoog de bekende roodwitte raket naar de maan, in de vensterbank de vaas uit de opiumkit uit 'De blauwe lotus' waarin Kuifje zich verborgen houdt en de kinderen sliepen onder afbeeldingen van 'De zonnetempel' en 'De zaak Zonnebloem'. Zo bont maak ik het niet maar ik heb dit weekend wel even 'De blauwe lotus' voor de honderdste keer herlezen. De mooiste Kuifje.

