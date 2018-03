De kruisdood heeft ons geen centimeter dichterbij onze vervolmaking gebracht

Zo vroeg ik me in 2002 af hoe het zover heeft kunnen komen dat een wrede dood en het leed van het vlees tot cultus werden verheven. Gisteren was mijn gemoedstoestand niet anders. Ik las in de Verdieping de overpeinzingen van theoloog Erik Borgman voor wie het christendom een ‘vreemde religie’ is, waar ‘iemand in het centrum is gezet die is doodgemarteld’. Volgens hem moeten we ons vooral realiseren hoe gruwelijk en uitzichtloos het lijden van de Christus was: ‘Hij hangt aan het kruis om voor iedereen zichtbaar, volkomen vernederd en kapot gemaakt, te sterven.’

Lees verder na de advertentie

Ik liet me door zijn woorden bijna meesleuren en haalde de dvd ‘The passion of the Christ’ van Mel Gibson uit mijn filmcollectie. Hij ligt op mijn bureau, nog steeds onaangeroerd, terwijl ik dit stuk tik. De gruwelijkheden van ‘The passion’ heb ik sinds 2004 niet meer kunnen aanschouwen. Zoals ik ook naar een onthoofding van een onschuldige door een jihadist weiger te kijken. En plots merkte ik dat ik er klaar voor was. Klaar om eindelijk en definitief te rebelleren tegen de steriele theologie van het leed die in 2000 jaar ons geen oorlog, massamoord of genocide minder heeft gebracht.

Je wint geen strijd tegen het gewelddadige obscurantisme door op een kruis te klimmen en dood te bloeden

In de herfst van mijn leven wil ik definitief afrekenen met de kruisdood die ons geen centimeter dichterbij onze vervolmaking heeft gebracht en onze bestialiteit niet heeft weten tegen te houden. Je wint geen strijd tegen het gewelddadige obscurantisme door op een kruis te klimmen en dood te bloeden.