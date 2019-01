De kringlooplandbouw is helemaal niet reëel

De landbouw is momenteel de enige sector die het aardig lukt om circulair te zijn. Onder andere door tonnen voedselresten uit de humane voedselindustrie te verwerken en door CO2 op grasland en in akkergewassen vast te leggen. Geen andere sector presteert dit.

Desondanks zijn aan de Klimaattafel de boerenbelangen verkwanseld. Onze eigen ‘landbouwvoormannen’ werken mee aan het demoniseren van hun achterban. En protesteren niet als twee decennia CO2-reductie door de landbouw wordt weggepoetst ten gunste van de vervuilende sectoren die in deze periode hun uitstoot sterk verhoogden. Bij het Deltaplan Biodiversiteit heersen dezelfde mores: alleen de zuivelindustrie heeft toegezegd de controle op de boeren te borgen.

Kinderlijk eenvoudig

Met de jaknikkers die nu aan tafel zitten is het kinderlijk eenvoudig om de landbouw tot zondebok voor alle klimaatschade te maken. Zwak punt in de ministeriële visie over kringlooplandbouw is realiseerbaarheid. Haalbaarheidsonderzoeken en kosten-batenanalyses ten aanzien van de kostprijsontwikkeling per liter melk ontbreken.

Ook is onduidelijk hoe we omgaan met internationale handelsverdragen waarbij klimaatschadelijke productiemethodes over onze grenzen komen. Kringlooplandbouw betekent meer arbeid. Hoe gaan we dit arbeidsvraagstuk oplossen nu boeren al op hun tenen lopen om aan alle onzinnige, ­opgelegde regels te voldoen?

Voordat minister Schouten de boeren nog meer kos­ten­ver­ho­gen­de en con­cur­ren­tie­ver­val­sen­de maatregelen oplegt, stel ik voor er eerst voor te zorgen dat boeren hun volledige kostprijs betaald krijgen

Tot op heden wordt elke kostenverhoging voor de boeren door nieuwe (boven)wettelijke eisen afgedaan met onverschilligheid. De staatssteunbeschikking fosfaatrechtenstelsel is daar een voorbeeld van: het fosfaatrechtenstelsel verhoogt de kostprijs per liter melk met 8 procent, maar omdat melkveehouders deze kosten nergens kunnen verhalen voldoet het aan de staatssteunvoorwaarden. Terwijl beleidsmakers zich goed realiseren dat dit zal leiden tot meer bedrijfsbeëindigingen.