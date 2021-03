De krenterigheid van de EU leidt nu tot een verdelgende derde golf

Europa twijfelt over de vaccinatiestrategie tegen corona en loop achter op andere landen. Geef Brussel meer vertrouwen, schrijft James Kennedy.

In Nederland moet je altijd afspraken maken. Ik merkte dat toen ik als eenzame buitenlandse student sociaal contact zocht met Nederlanders. Dat kon, maar dan over vier tot zes weken. Dat was een teleurstelling, want ik had behoefte aan menselijke contacten en wilde niet wachten. Daaraan moest ik denken toen ik de Nederlandse prikstrategie tegen corona overdacht: wachten tot je aan de beurt bent, om vervolgens je prik in een lege vaccinatiehal te halen.

Het lijkt emblematisch voor wat Amerikanen de Europeanen nu verwijten: Europa vaccineert langzaam en bureaucratisch, terwijl de derde golf het continent verdelgt. Als Nederland zich niet terug wil trekken uit de EU, lijkt het mij dat een sterker Europa nodig is om van die dodelijke voorzichtigheid af te komen.

De Amerikaanse media zijn niet mals in hun oordeel over het Europese falen. De progressieve Paul Krugman van The New York Times erkent wel dat de Europese aanpak over het algemeen betere resultaten levert voor minder kosten. Maar hij stelt dat er nu sprake is van intellectuele starheid. Dat zie je in de kruideniersmentaliteit over de kosten van vaccins, maar ook in de scepsis tegenover de vaccins, met name in Duitsland en Frankrijk.

De Wall Street Journal en andere kranten richtten hun pijlen op de inkoopstrategie van de EU. Zij benaderde de vaccinproducenten als marktpartijen, waarmee zij een deal wilde sluiten die de belastingbetaler niet te veel geld zou kosten. Dat betekende dat de EU weinig meehielp met het ontwikkelen van de vaccins en te veel tijd nam om contracten af te sluiten, omdat eerst alle landen geconsulteerd moesten worden.

Het kan zijn dat Nederland een rol heeft gespeeld in deze krenterigheid. De onderhandelingen over de vaccins vonden plaats in het kielzog van de verhitte debatten over de Europese financiën en het coronaherstelfonds van 750 miljard euro.

Nederland deed het moeilijkst over de besteding van deze gelden en gaf zich niet gauw gewonnen. In deze context ging de EU op zoek naar vaccins, die dus niet te veel mochten kosten.

Ondertussen maakten de omstreden leiders Netanyahu, Johnson en Trump gebruik van hun macht om hulp te bieden aan farmaceutische bedrijven en ontwikkelrisico’s weg te nemen. Vervolgens konden ze in rap tempo hun bevolkingen vaccineren. Dat lukte niet alleen omdat ze betere contracten hadden afgesloten, maar ook omdat ze bereid waren om in hoog tempo Jan en alleman te prikken.

Dat leverde soms chaotische taferelen op in mijn geboorteland. Er waren mensen die in de eerste weken lukraak bij wachtrijen aansloten voor een vaccinatie, terwijl tegen de tijd dat ze aan de beurt waren het vaccin op bleek. Ouderen en kwetsbaren kregen voorrang, maar als er ‘over’ was, konden anderen er hun voordeel mee doen. Een tweede dosis in voorraad houden hoefde niet per se.

We moeten nog zien of dit beleid op den duur beter zal uitpakken dan het Nederlandse beleid. Maar op de korte termijn kreeg een groot deel van de bevolking in die landen door dit lukrake prikken wel snel bescherming.

Nederland is onderdeel van die bredere Europese cultuur, die eerst zijn knopen telt, dan een strategie uitdenkt en die in rust en regelmaat uitvoert en vervolgens degelijk verantwoordt. Ondanks de kritische vragen over de snelheid van prikken zal dat niet zo snel veranderen.

Maar mij gaat het uiteindelijk niet om Europese aard of de agenda’s van Nederlanders, maar over de bestuurbaarheid van Europa. Hoe lang zullen Europeanen zelf content zijn met een Europese overheid die geen echte overheid is, maar vooral afhankelijk is van de consensus van 27 landen?

Een exportverbod (of hoe het ook mag heten) op vaccins is geen sterke zet en wijst eerder naar het Europese onvermogen om een goede deal te sluiten. De langzame start van de vaccinaties zou moeten leiden tot het zich realiseren dat Europa meer moet zijn dan het nu is. Het heeft een krachtiger zorgautoriteit nodig om beter te kunnen onderhandelen en de vaccinatiestrategie beter uit te voeren. En dat geldt voor meer terreinen. Dit alles vereist wel dat Europeanen over hun voorzichtigheid heen stappen om de EU meer mandaat te geven.