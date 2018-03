De koppigheid van Hillary Clinton laat zien dat ze haar nederlaag nooit heeft erkend

Er klonk onversneden bewondering in door. De zwaarste nederlaag van je leven lijden en dan toch de kop in de wind gooien: dat kunnen alleen de allerkrachtigsten. De uitdrukking ‘een sterke vrouw’ mag voor één keer uit de rommelkast van afgedankte clichés.

Toch kun je je afvragen of dat zo gelukkig uitpakt. De persoon Hillary Clinton verdient er ongetwijfeld bewondering voor. Maar voor de politica Hillary Clinton ligt dat anders. Met haar koppige streven in het nieuws te blijven, laat ze zien dat zij haar nederlaag eigenlijk nooit heeft erkend. Van haar fiasco krijgt iedereen de schuld, maar met háár was niets mis. Alles was een kwestie van vals spel, van hackers, van Russen, van vrouwenhaters, van zieligerds. En natuurlijk van het absurde Amerikaanse systeem dat mensen die landelijk méér stemmen krijgen toch tot verliezers maakt.

Knock-out

Met dat laatste heeft ze gelijk – al zijn dergelijke systemen wereldwijd talrijker dan dat van de evenredigheid en ‘elke stem weegt even zwaar’, zoals in Nederland. Maar dat zijn de regels van het spel en Clinton is de enige niet die met de ‘popular vote’ aan haar zijde toch knock-out werd geslagen. Vrijwel al haar voorgangers in mislukte presidentiële ambities trokken zich na hun verlies terug in de schaduw, waarnaar de democratische meritocratie hen verwezen had.

Ik ken maar één voorbeeld van het tegendeel. Richard Nixon begaf zich na zijn nederlaag tegen John Kennedy acht jaar later alsnog in de race om het Witte Huis – en won. Ik kan me niet herinneren dat hij daarom de geschiedenis is ingegaan als iemand wiens ‘onverwoestbaarheid’ respect afdwingt. Ook toen al riep hij eerder associaties op met meedogenloze machtshonger en vuile trucs, die hem uiteindelijk fataal werden. In 1974 legde hij gedemoraliseerd zijn ambt neer om impeachment voor te zijn.

Hilary Clinton heeft een omvangrijke ‘claque’ aan onvoorwaardelijke bewonderaars, vooral omdat zij de vrouwelijke kaart gewiekst weet uit te spelen. Daardoor worden koppigheid en onwil zich te schikken naar de regels van het spel vanzelf bewonderenswaardige ‘onverwoestbaarheid’ en heerst er rond Clinton nog altijd een kleine epidemie van katzwijm. Maar daarbuiten werkt dat veeleer averechts. Haar impliciet uitgedragen suggestie dat haar alleen al op grond van haar geslacht het presidentschap toekwam, heeft waarschijnlijk nogal wat kwaad bloed gezet.