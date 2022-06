De kookrubriek kan wel wat tegenwicht gebruiken. Alstublieft: een recept mét vlees

Nu we ook weten dat het hele jaar boontjes eten slechter is voor het klimaat dan gedacht, zullen ook niet-vleeseters, net als wij carnivoren, met een schuldgevoel worden opgezadeld. Het was een eerste schok bij het lezen van de krant. Wacht even, peinsde ik plots, heb ik de afgelopen week soms ook boontjes naar binnen gewerkt? Zwetend maakte ik de balans van de laatste zeven dagen: geen boontjes! Wel een paella met gamba’s, rijst met groente en tonijn, zelfgemaakte pizza quattro formaggi, pasta in tomatensaus en maar drie van de zeven maaltijden met vlees.

Ach, een beetje nostalgie moet in deze tijden van vleeshaat en vleesschaamte ook verteerbaar blijven. Zo dacht ik gisteren vol weemoed aan mijn Nederlandse jonge jaren, toen ik aan de dis mocht bij het lieve calvinistische gezin (NCRV, Gast aan Tafel, U zij de glorie) van mijn Rotterdamse vriendin. In culinair opzicht geen hoogstandje maar het vlees op tafel werd ongeremd en onschuldig door iedereen begroet. Meestal waren die sausloze konijnenbouten met Kerst te hard doorgebakken, evenals de wekelijkse donkerbruine karbonaden, terwijl de plakjes ham in het water van de meegekookte witlof dreven. Maar het rundvlees op zondag dat uren was blijven sudderen was verrukkelijk. Na een tijdje leerde ik mijn toekomstige schoonmoeder om haar ‘draadjesvlees’ met uien, champignons, knoflook en wijn te verrijken.

Ephi-culinair

Het was natuurlijk een tijd van onbezorgdheid en we moesten nog leren dat, net als wij, ook koeien konden boertjes en scheetjes laten. Maar dan erger. Mijn tweede schok gisteren geschiedde bij het lezen van onze eigen culinaire Trouw-rubriek. Ik las bij ingrediënten ‘500 gr kipstukjes’. Een half kilo vlees! Mijn hoofd duizelde. Het duurde echter niet lang voor ik het woord ontdekte dat mijn onbewuste selectiviteit in eerste aanleg had weggestreept: ‘vegetarische’ vóór ‘kipstukjes’. Vol zelfspot vroeg ik me af hoeveel en hoe vaak het vlees in al die recepten van onze kookspecialisten voorkomt.

Ik greep mijn digitale Trouw-collectie en begon teruglezend aan een uitputtende ontdekkingsreis. Pas bij 23 mei aangekomen vond ik 100 g pastrami (gerookt en gekruid rundvlees) verstopt tussen de andere ingrediënten. Honderd gram vlees in 33 dagen en 23 kookrubrieken! En voor de rest: vier vegetarische soepen, vijf vegetarische maaltijd, één vinaigrette, één vismaaltijd, drie cocktails, zes desserts en een zelf te bakken brood. Moet kunnen maar of mijn appetijt van matige carnivoor hiermee zou worden bevredigd, is maar de vraag.

Voor morgen wordt het een hybride en succulente gevulde calamari van Ephi-culinair. Deze pijlinktvis zwemt dankzij de opwarming volop in de Noordzee. Eerst de kop en het schildje uitrekken, dan de binnenkant schoonspoelen. In een kom 200 gr (biologisch) gehakt mengen met een dungesneden ui, een handvol gesneden peterselie plus peper en zout. De calamari volproppen met deze vulling en met tandenstokers dichtmaken. Tien minuutjes zachtjes braden (blijven omdraaien) in een diepe pan en vervolgens een hele fles tomatenpassata (700gr) eroverheen gieten. Peper, zout, knoflook en 2 uurtjes laten sudderen (regelmatig omdraaien). In plakjes snijden en serveren. Eet smakelijk. Nee, geen dank!

