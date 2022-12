De koning moet even achter de paleishekken blijven

De moeizame omgang met het slavernijverleden van onze natie staat niet op zichzelf. Het ongemak is deel van een dynamiek die de dekolonisatie heeft losgemaakt en de gehele westerse wereld fors uit het lood heeft geslagen. Zowel in Amerika als in Europa waart het spook van de rassenwaan weer rond.

Ook in Nederland. Premier Rutte acht het maken van excuses aan Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk zo omstreden, dat hij de koning, als staatshoofd dat de eenheid van de natie symboliseert, erbuiten wil laten. De betekenis daarvan is logischerwijs dat straks niet de staat der Nederlanden de excuses maakt, maar dit kabinet.

Dat is een verschil. Rutte wil de koning niet in een politieke discussie betrekken, maar politiseert nu zelf het grote gebaar, dat al 150 jaar te laat komt, en geeft het een halfslachtig karakter. Staatsrechtelijk schept hij ook een eigenaardig precedent door de koning feitelijk even buiten de staatsrechtelijke orde te plaatsen.

In die orde vormen de koning en de ministers de regering, maar is de koning niet bij de besluitvorming betrokken. Het kabinet besluit, de koning bekrachtigt die besluiten na het laatste woord van het parlement met zijn handtekening. Dat kan als een formaliteit worden gezien, het herinnert ministers eraan dat zij dienaren zijn van de kroon, die staat voor de gehele samenleving. De betrokkenheid bevestigt tevens de integrale positie van de koning in ons staatsbestel.

‘De koning is een beetje ziek’

De toestand die het kabinet-Rutte nu lijkt te scheppen, doet denken aan de mini-koningskwestie in België. In 1990 liet de toenmalige koning Boudewijn aan premier Martens weten dat hij vanwege gewetensbezwaren de abortuswet niet zou ondertekenen. Een probleem. De oplossing die de Belgen vonden was de koning een dag ‘buiten staat’ te verklaren, waardoor het kabinet volgens de grondwet in zijn plaats trad en de wet bekrachtigde. Een Belgische krant vatte deze oplossing samen in de kop ‘De koning is een beetje ziek’.

Het kabinet-Rutte IV heeft nog geen besluit genomen, het kan dus alsnog terugkomen van het voornemen de koning thuis te laten. Volhardt het in zijn lijn, dan verliezen de excuses aan betekenis. Zij komen dan als vanzelf in een ander licht te staan dan de excuses die koning Willem-Alexander in 2020 namens ons land aan Indonesië maakte voor ‘het excessieve geweld van Nederland’ tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949.

De consistentie is ver te zoeken, tenzij het kabinet de slavernij – die niet vier jaar, maar ruim drie eeuwen duurde als onderdeel van een lucratief economisch systeem – als een lichtere vorm van geweld ziet. Hoe dan ook maakt het er een rommeltje van en speelt het de krachten in de kaart die een land van vreemde smetten vrij voorstaan en opnieuw de kaart van de rassenwaan uitspelen. Juist omdat deze krachten het kernpunt van de vrije democratie verwerpen, de pluraliteit, verdienen zij meer tegenwicht dan wat Rutte deze week ‘een betekenisvol moment’ noemde. Hier is het volle gewicht van de regering nodig.

De premier maakte nota bene zelf duidelijk dat excuses slechts het begin zijn van een proces dat pas klaar is als de laatste persoon is gevrijwaard van discriminatie wegens huidskleur. Die opvatting maakt het nog vreemder de koning niet van begin af bij dit proces te betrekken. Dat zou geheel in lijn zijn met onze Grondwet en internationale verdragen, waaraan de staat zich heeft gebonden. Dat schept verplichtingen.

Platte centenkwestie

Door van de excuses niet een staatszaak maar een politieke kwestie te maken, doet het kabinet ook afbreuk aan het karakter ervan. Het gaat, gewild of ongewild, mee met de populistische argumentatie dat met de excuses de huidige generatie een schuldgevoel wordt aangepraat of zelfs een platte centenkwestie is. Daar gaat het niet om.

De kern van de zaak is dat de lelijke feiten uit onze geschiedenis, net zozeer als de heldhaftige, worden erkend, zodat op basis van kennis en inzicht een grondslag kan ontstaan voor een gemêleerde samenleving in de 21ste eeuw. Als er één zaak is die bij uitstek het Koninkrijk der Nederlanden aangaat, dat nog altijd een Caribisch deel omvat, is het deze wel.

Duidelijk is dat onze natie het koloniale verleden nog altijd niet heeft verteerd. De staatkundige scheiding tussen Nederland en de voormalige gebiedsdelen (Indonesië in 1949, Suriname in 1975) was één, de politieke en culturele verwerking neemt kennelijk meer tijd in beslag.

De sporen die de gevolgen van de dekolonisatie trekken, vooral de immigratie, brengen de hoofdstroom van de politiek nog altijd in verlegenheid. Het ontbreekt aan politieke moed ferme lijnen te trekken, zodat er steeds meer ruimte ontstaat voor de oude Adam van de blanke suprematie en zelfs de koning maar even achter de paleishekken moet blijven.