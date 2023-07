De koning biedt geen excuses aan voor de actieve slavernijschuld van zijn koningshuis

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd. Het is meer geaccepteerd om over racisme te spreken dan toen Quinsy Gario in de frontlinie stond met zijn ‘Zwarte Piet Is Racisme’ t-shirt. Nederland doet een langzame poging om het verleden onder ogen te zien. Op 1 juli 2023 bood de koning excuses aan voor het slavernijverleden. Maar als nabestaande van Javaans-Surinaamse dwangarbeiders die op de plantages in Suriname een update vormden voor de Nederlandse slavernij-economie, hoorde ik, tussen de emotionele woorden van de koning door, nog steeds koloniale verdoezeling.

Voor mensen met de Indonesisch-Surinaamse identiteit (onder wie Javaans-Surinamers) is het Nederlandse koloniale mensenhandelsysteem één verbonden systeem. Als de koning een opsomming geeft van groepen en identiteiten in Oost en West is dit voor ons één wereld, in ons samengevoegd onder de Nederlandse kroon. Een belangrijke vraag is dan: aan welke mensen en waarvoor biedt de koning zijn excuses aan?

De koning schaart zich in zijn toespraak eerst achter de excuses van de regering van 19 december. Maar hoe beschrijft hij de koninklijke schuld? “Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben hier niets tegen ondernomen. Ze handelden binnen het kader van wat toen geoorloofd werd geacht.”

De koning biedt dus geen excuses aan voor de actieve slavernijschuld van zijn koningshuis, maar presenteert de Oranjes als omstanders die handelden binnen het bestaande systeem dat hun werd aangereikt.

De handtekening van Maurits

De Oranjes waren echter geen omstanders. Ze waren daders die via het legaliseren van mensenrechtenschendingen de trans-Atlantische slavernij mede hebben opgezet. Het in detail uiteengezette onderzoek van journalist Leendert van der Valk deelde de koning niet:

In 1619 kwam een boot met de eerste 20 and odd. negroes aan bij de kust van Virginia. De boot voer onder de Nederlandse vlag en had een kapersbrief aan boord die de menselijke ‘vracht’ legaliseerde. De brief was ondertekend door niemand minder dan Maurits van Oranje. Twee van de ontvoerde mensen op deze boot kregen later een kind, William Tucker, die de eerste officieel geregistreerde African-American was. De slavernij in de VS begon dus met een Oranje handtekening.

Terwijl weinig Nederlanders dit verhaal kennen, leren studenten aan de University of Michigan over dit Nederlandse begin van de Amerikaanse slavernij. Zij zullen de typering van koninklijke passiviteit niet snel accepteren. In mijn jaarlijkse gastcolleges daar leg ik het globale koloniale systeem achter de legalisering van mensenhandel verder bloot.

Via het verhaal van mijn eigen familie neem ik studenten mee van deze Nederlandse boot uit 1619 naar de Nederlandse boot waar mijn overgrootouders op zaten, in 1928, tegen het einde van de Nederlandse koloniale mensenhandel. Als kinderen werden ze ontvoerd uit Java, en als volwassenen geregistreerd om zo hun arbeid op de plantages in Suriname te legaliseren.

Achtergelaten en gedumpt

Er zit een tweede - in Nederland makkelijk te vergeten - probleem achter de excuses van de koning. Wanneer hij de hoop uitspreekt dat ook de nakomelingen ‘in andere delen van de wereld’ zich gehoord voelen, noemt hij twee groepen: de ‘mensen uit het Caribische deel van het Koninkrijk’ (nog steeds in zijn koninkrijk) en ‘de vele Nederlanders die een binding hebben met Indonesië’.

Wie zijn de mensen in de laatste groep? Niet mijn familie op Java. Zij zijn geen Nederlanders, maar Indonesiërs. Heeft de koning in zijn toespraak excuses aan hen aangeboden, voor het verliezen van hun familie die plots weg was, naar Suriname was ontvoerd?

Uiteindelijk waren de excuses van de koning Nederland-centrische excuses, vooral gericht aan de Surinaamse diaspora gemeenschap die naar Europees-Nederland was gekomen, in plaats van aan de mensen die zijn achtergelaten en gedumpt in de voormalige koloniën.

Gedicteerd door Den Haag

Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben de status van bijzondere gemeenten, maar in tegenstelling tot gemeenten in Nederland hebben zij geen beslissingsrecht. Het beleid en de besluitvorming in de eilanden worden volledig gedicteerd door politiek Den Haag.

‘De afstandelijke houding van de koning maakte mij woedend. Het feit dat wij op de eilanden nog steeds niet vrij zijn, wordt genegeerd’, vertelde Kjelld Kroon aan mij. Hij is opgegroeid in Bonaire nabij Mangazina di Rei (letterlijk vertaald: De Opslagplaats van de Koning) waar de koning de rantsoenen opsloeg voor zijn tot slaaf gemaakten. Nederland voert geen stappen uit naar een onafhankelijkheidsproces op de eilanden. In plaats daarvan voert het een koloniale afhankelijkheidspolitiek die resulteert in een sociaaleconomische achterstand voor de lokale bevolking.

Geprivilegieerde stem

1 juli markeert het begin van het slavernij-herdenkingsjaar met oproepen om racisme te bestrijden. Racismebestrijding is altijd belangrijk, maar achter de focus op de diaspora schuilt een gevaar. Een beweging tot herstel is namelijk niet antikoloniaal als het de diaspora van de voormalig gekoloniseerde landen boven de mensen plaatst die nog steeds in kolonialisme of in de voormalige gekoloniseerde landen leven. Na honderden jaren ontregeld te zijn door Nederlands kolonialisme kampen zij met alle moeilijkheden die komen kijken bij overleving, herstel, en opbouw.

De prioriteit van herstel en herstelbetalingen dient bij deze landen te liggen. Wij, in de diaspora in Nederland, aan wie de koning zijn excuses vooral uitsprak, moeten onze relatief geprivilegieerde stem gebruiken. We moeten er met elkaar voor zorgen dat herstel niet binnen de grenzen van Europees Nederland blijft en het gespendeerde geld niet uiteindelijk weer in de eigen zak van Nederland verdwijnt. Eeuwenlang zijn we gescheiden van onze families. Laten we ons niet opnieuw door de woordspelingen van Nederland scheiden.

Christa Wongsodikromo vierde generatie Javaans-Surinaamse diaspora en onafhankelijk onderzoeker en gastdocent aan de Universiteit van Michigan over het koloniaal verleden van Suriname en Indonesië

