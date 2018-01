De Koerden: van vriend naar vijand in een oogwenk. Kan dat zomaar?

Een week geleden viel het Turkse leger de Koerdische enclave Afrin, vlak over de grens met Syrië binnen. De bedoeling is de Koerdische YPG-milities te verdrijven om een eventuele Koerdische ministaat in wording aan de Turkse zuidgrens te verhinderen. Erdogan beschouwt de YPG als een terroristische organisatie die aan de Koerdische afscheidingsbeweging PKK in Turkije is gelieerd.

Probleem is wel dat de YPG-milities onze beste bondgenoten zijn gebleken in de strijd tegen de terroristen van Islamitische Staat in Syrië. Ook vochten ze in 2014 samen met de peshmerga, en ondersteund door Amerikaanse vliegtuigen, om de bedreigde minderheid de yezidi’s te ontzetten die op het Sinjar-gebergte door IS werd omsingeld.

Van vriend naar vijand

Maar nu is de YPG via de Turkse U-bocht feitelijk onze vijand geworden. Turkije is immers lid van de Navo. Kan dat zo maar? In werkelijkheid is president-dictator Erdogan bezig het Koerdische volk, dat hij al binnenlands onderdrukt en soms vermoordt, ook over de grenzen te vermorzelen. Daarvoor is hij nu bereid zijn tanks over het gehele noorden van Irak te laten rollen. Zelfs Trump moet volgens Erdogan zijn Amerikaanse troepen uit de Syrische regio Manbij terugtrekken zodat het Turkse leger vrij spel krijgt. Of de man in het Witte Huis ook aan Erdogan zal meedelen dat hij op zijn bureau een grote rode atoomknop heeft staan, moeten we nog afwachten. Wie zijn oorlog tegen Koerden in het buurland niet ondersteunt, is door Erdogan alvast tot landverrader gepromoveerd of tot handlanger van terroristen. In Turkije is momenteel door hem een golf van agressief nationalisme gegenereerd dat bij vele Erdogan-aanhangers vorm krijgt in een basale haat tegen Koerden.

Wat duidelijk wordt, is dat Erdogan geen last van Nederland zal ondervinden in zijn poging Noord-Irak te bezetten. Afgelopen dinsdag, tijdens hetvragenuurtje, probeerde SP-Kamerlid Sadet Karabulut minister van buitenlandse zaken Zijlstra op andere gedachten te brengen. Ze vroeg hem, na een heldere uiteenzetting van de situatie, de Turkse illegale ingreep in de Syrische enclave Afrin te veroordelen.

Dat Zijlstra door de parlementaire antenne van Erdogan in Nederland wordt gesteund, is veelzeggend.

Ik heb met verbijstering het gedraai van de VVD-minister aanschouwd. En ik wil het niet over zijn belabberde presentatie hebben, die met veel stotteren en hinderlijk hakkelen gepaard ging. Maar over zijn weigering te constateren dat Erdogan geen enkel bewijs heeft aangedragen dat terroristische aanslagen op Turks grondgebied vanuit Afrin waren voorbereid of gestuurd. Uiteindelijk kreeg Zijlstra steun van Kamerlid Kuzu van Denk. Dat de Nederlandse minister van buitenlandse zaken door de parlementaire antenne van Erdogan in Nederland wordt gesteund, is veelzeggend.