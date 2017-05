De klus begint nu pas voor Macron

De Franse kiezers hielden daarmee de populistisch-rechtse Marine Le Pen met haar boodschap van nauw nationalisme, economisch protectionisme en xenofobie ruim buiten de macht. Dat is een goede zaak, ook al is het verontrustend dat ruim 34 procent van de kiezers zich kennelijk aangesproken voelde door haar ideeën. Voor Macron is dat laatste ook iets om goed in zijn oren te knopen. Zijn ruime overwinning is niet iets om al te lang op te teren, omdat hij die in ieder geval deels te danken heeft aan antipathie jegens Le Pen en haar Front National.

Het zware werk begint sowieso pas nu. De opmars van Macron doet denken aan die van Barack Obama – nog zo’n jonge, slimme politicus met de wilde frisheid van limoenen die met overdonderend charisma een mooie, nieuwe, open en dynamische wereld beloofde. Maar voor Obama bleek de werkelijkheid taai en dat zal voor Macron niet anders zijn. Het zal niet meevallen om zijn sociaal-liberale agenda door te voeren in Frankrijk, dat notoir resistent is tegen economische hervormingen – maar die ontzettend hard nodig heeft.

Het zal hem niet meevallen zijn agenda door te voeren. Veel Fransen zijn an­ti-her­vor­min­gen

Macron heeft daar zelf al ervaring mee, als minister onder Hollande. Diens presidentschap mislukte omdat zijn Parti Socialiste gespleten was, juist over die noodzaak van hervormingen. Hollande raakte verlamd omdat de linkervleugel van zijn partij, nog steeds omhangen met alle ideologische parafernalia van oud-links, zich hartgrondig verzette tegen vernieuwingen.

Macron heeft vooralsnog niet eens een partij. De komende weken zal hij mensen bij elkaar moeten zoeken die bij de komende parlementsverkiezingen in juni voor hem verkozen kunnen worden. Vervolgens zullen zij ook nog eens als één man achter hem moeten gaan staan. En dan moet de bevolking, inclusief vakbonden, dat ook nog doen.

Het wordt een heidens karwei, en Macron heeft slechts beperkt de tijd. Hij zal niet alleen moeten hervormen, maar er ook voor moeten zorgen dat het ‘vergeten’ deel van de Fransen, de mensen die hun heil zochten bij Le Pen, profiteert van de hervormingen. Als Macron alleen de winstbelastingen omlaag brengt en de techindustrie tot ontwikkeling brengt, maar de gewone Fransen geen banen en zekerheid brengt, dan is zijn missie mislukt.

