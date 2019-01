De kloof tussen bruisgebieden en krimpregio’s blijft groeien

Het zou één grote post-­nationale familie van regio’s worden, verenigd onder de blauw-geel wapperende EU-vlag. Dat was in de jaren negentig het idee van het Europa van de regio’s, bij velen in zwang. Een romantische gedachte, die ook empirisch ondersteund werd: enerzijds vervaagden de nationale grenzen met het Verdrag van Maastricht (1992) in zekere mate, anderzijds maakte de EU zich sterk voor krachtiger regionaal bestuur in de lidstaten. Bovendien vervulden regionale overheden (niet de lidstaten) een belangrijke taak bij het verdelen van Europese subsidies.

Die droom is uiteengespat. Anno 2019 kunnen we vaststellen dat naarmate globalisering, digitalisering en EU-integratie zelf toegenomen zijn, van dit Europa van de regio’s niet veel terecht is gekomen. Het Europa van nu is meer dan ooit een Europa van de lidstaten en in veel lidstaten is het nationalisme terug van even weggeweest.

Bij de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement kan de EU zich opmaken voor dezelfde confrontatie. Te verwachten is dat partijen die het sentiment in de vergeten regio’s uitdragen, zetels winnen ten koste van partijen die de bubbel van de grootstedelijke elites vertegenwoordigen.

Dat heeft harde politieke consequenties. De afgelopen jaren heeft bij verschillende verkiezingen de opstandige stem uit op afstand geraakte regio’s de uitslag bepaald. Het is een opstand tegen de politiek-bestuurlijke elites in de bruisgebieden die onvoldoende oog hebben voor de noden en het gebrek aan toekomstperspectief in de krimpgebieden. Politiek-geografen onderbouwen deze stelling aan de hand van onder andere het brexitreferendum (2016) en de verkiezingen in Oostenrijk (2016 en 2017), Frankrijk (2017), Duitsland (2017) en Italië (2018). In deze landen draaide de verkiezingsstrijd uit op een confrontatie tussen de happy-go-lucky grootstedelijke bovenlaag en de gestagneerde provincie, die zich verwaarloosd, zo niet verraden voelt.

Die groeiende kloof wordt het meest zichtbaar op regionaal niveau. Sinds 1995 is de economische ongelijkheid tussen EU-lidstaten onderling kleiner geworden, maar de regionale economische verschillen binnen de meeste lidstaten juist gegroeid. In driekwart van de lidstaten zien we grootstedelijke bruisregio’s zoals Stockholm, Parijs en Hamburg die meer landelijke krimp­regio’s ver achter zich hebben gelaten. Waar de natiestaat voorheen de regionale ongelijkheid kon dempen, zien we in de geglobaliseerde samenleving sommige regio’s veel harder vooruitgaan, en andere stagneren. De breuk heeft ook culturele kenmerken: de bruisregio’s met hun meer kosmopolitisch-progressieve leefwereld naast de krimpregio’s met hun meer chauvinistisch-conservatieve leefwereld.

Nederland middenmoter

Er zijn echter aanwijzingen dat naarmate globalisering voortschrijdt, de economische, culturele en politieke scheidslijnen scherper worden. Ook Nederland kent regionale economische ongelijkheid, in dit opzicht een middenmoter in Europa, zoals Griekenland en hetVK. Opvallend is de sterke toename van regionale economische ongelijkheid: het zogeheten regionale ongelijkheids-­coëfficiënt verdubbelde in de periode 1995-2015. Zo steeg tussen 2000 en 2016 het bbp per hoofd van de bevolking in de regio Amsterdam met 29.000 euro (van 47.000 naar 76.000 euro), en in Oost-Groningen met maar 7.000 euro (van 15.000 naar 22.000 euro). In beide regio’s steeg de welvaart, maar groeide de onderlinge kloof.

Daarnaast lopen de maatschappelijke opgaven tussen bruis- en krimp­gebieden steeds verder uiteen: een ­woningtekort, hoge huren en huizenprijzen, de integratie van nieuwkomers, files en vervuilde lucht, versus de leegstand, bevolkingsdaling, de zorg over lokale onderwijs- en zorgvoorzieningen en angst voor het verdwijnen van de regionale identiteit.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen verloren de klassieke middenpartijen, maar er was een duidelijk verschil tussen steden en landelijke gebieden. In de grote steden verloren zij vooral ten faveure van de kosmopolitische partijen, in de landelijke gebieden vooral ten faveure van de niet-kosmopolitische, maar op identiteit gerichte lokale partijen.

Het vertrouwen in de Tweede Kamer spreekt voor zich: het hoogste in de bruisregio’s Amsterdam en Gooi & Vechtstreek, en het laagst in de krimpgebieden in Noord-Holland, Oost-Groningen, Drenthe en Zuid-Limburg. De acties van de blokkeerfriezen en het succes van de nieuw-ontworpen Achterhoekse vlag laten een toenemende behoefte in regio’s zien om zich los van (of: tegen) de dominante Randstedelijke groep te manifesteren.