De klimaatrechtszaak tegen Shell is wel nodig

Het falen van overheden en consumenten kan niet verhaald worden op een privaatrechtelijke organisatie als een bedrijf; Shell gehoorzaamt immers aan de wetten van de markt en dus aan de wetten van de vragende partijen. De consument kan toch besluiten niet langer bij Shell te tanken? Of gewoon de auto te laten staan?

Het is een veelgehoord argument: Shell reageert alleen maar op de enorme vraag naar benzine, en een bedrijf kan moeilijk verweten worden dat het winst wil maken.

Die redenering is gebrekkig: waar vraag naar is, is immers energie, niet benzine. Shell creëert een kunstmatig verantwoordelijkheidsvacuüm door te stellen dat het enkel levert waar vraag naar is, terwijl het bedrijf zelf ontzettend veel invloed heeft op die vraag.

Shell heeft lang genoeg laten zien wat het uit zichzelf doet om te veranderen: veel te weinig

Alternatieven zijn onder andere duur omdat Shell amper investeert in het ontwikkelen daarvan en bovendien actief lobbyt (en met succes) om klimaatbeleid en beleid voor groene energie tegen te houden.

Verantwoordelijkheid Daarnaast: verantwoordelijkheid bij de consument is leuk, en ik juich het van harte toe als mensen stoppen met tanken bij Shell. Dat gaat het probleem echter niet oplossen, want de groep mensen die duurzame alternatieven op dit moment kan betalen én daar ook daadwerkelijk voor kiest, blijft een niche groep. Die groep gaat niet groot genoeg zijn om iets wezenlijks aan de vraag te veranderen, en zeker niet op tijd om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Shell, als megabedrijf dat zo bepalend is voor wat mensen kopen en waar ze naar vragen, moet daarom verantwoordelijkheid nemen. Een bedrijf kan inderdaad niet verweten worden dat het winst wil maken, maar wel dat het willens en wetens met zijn naar winstgevende activiteiten op zo'n grote schaal schade toebrengt aan de wereld. Als Shell slim is, zet het wel in op schone energie, want de energietransitie gaat het op deze manier niet overleven. Deze rechtszaak (en de publieke bewustwording die erbij komt) helpt om die omslag sneller te laten gaan, want Shell heeft wel lang genoeg laten zien wat het uit zichzelf doet om te veranderen: veel te weinig.