De kinderen van aardbevingsdorp Zeerijp zijn het zat

Als enigen mochten zij mee het Dorpshuis in. Ze vertelden wat hen was overkomen en wat er moest gebeuren (daar vroeg de minister naar): de gaskraan verder dicht, minder gas gebruiken, de kraan helemaal dicht.

Aardbevingen remmen

"En de schade moet natuurlijk hersteld worden", zei hij. "Daarom zijn we vandaag bij elkaar om dat zo snel mogelijk te regelen".

Tien minuten later mochten de dappere kinderen van Zeerijp weer vertrekken.

Tja, schade, maar we hebben geen actueel schadeprotocol. Is dit typisch Nederlands: omdat drie A'4tjes ontbreken, kunnen we niets doen? De overheid kan toch ook zeggen: 'zolang het protocol nog niet rond is, schieten wij de nodige gelden voor en daarna zien wij wel hoe dit weer te verhalen'. Sommige mensen zijn al jaren aan het wachten op herstel. Je wordt er moedeloos van.

En alsof dit nog niet genoeg is, komt er een versterkingsprogramma overheen. Alle huizen worden geïnspecteerd en er wordt gekeken of ze aan de huidige veiligheidsnorm binnen een aardbevingsgebied voldoen. In het dorpje Overschild moet de helft van de huizen gesloopt en vervangen worden. De kans is redelijk groot dat Zeerijp de komende vijf jaar een bouwput wordt, met al die andere dorpen binnen het aardbevingsgebied. Wie wil daar de komende jaren naartoe verhuizen? Niemand toch? En als je wilt verhuizen naar een ander gebied? Raak je huis maar eens kwijt.

In Zeerijp woont een man die graag zijn bedrijf wil uitbreiden. Er staat ook een pand te koop dat hij graag wil hebben. Maar dat kan alleen als hij zijn eigen huis heeft verkocht. Maar wie wil dat? Na afgelopen maandag kan hij het helemaal schudden. En zo zijn er meer mensen die in hun ontwikkeling worden geremd door alles wat dit teweegbrengt. Driemaal slachtoffer: vanwege de aardbevingen, vanwege het versterkingsprogramma en omdat je wordt geremd in je ontwikkeling.

Het is mooi dat Zeerijp dappere kinderen heeft. Laten we hopen dat hun toekomstperspectief net zo mag zijn als van kinderen buiten het aardbevingsgebied. Aan hen zal het niet liggen.

Bert Kremer en Alie Leeuwis zijn inwoners en pachters van Dorpshuis Zeerijp.