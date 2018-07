De kiezer blijkt toch verstandig als het om referenda gaat

Bart Nijman zag in de Wet op de orgaandonatie een uitgelezen kans om de regentenkliek aan het Binnenhof opnieuw uit te dagen. Wat hij, en met hem vele anderen, vergat is dat de kiezer wel degelijk op basis van het onderwerp een afweging maakt of een extra gang naar de stembus nut heeft, of dat hij een beslissing met een gerust hart kan overlaten aan de beroepspolitici.

De drie referenda die Nederland de afgelopen jaren meemaakte en de laatste, mislukte poging tot een volksraadpleging, hebben ons bijzonder veel geleerd. Alleen al daarom waren ze stuk voor stuk nuttig.

De kiezer blijkt wel degelijk bereid na te denken over nut en noodzaak van referenda

Ze leerden ons heel veel over de vormgeving (een ­minimumeis voor een geldige opkomst lokt strategisch gedrag uit), over de bekostiging van campagnes (bedrukte wc-rollen horen in campagnetijd niet voor subsidie in aanmerking te komen) en dat de politiek door een uitslag ernstig in verlegenheid gebracht kan worden, zonder dat er definitief een geloofwaardigheidsprobleem ontstaat.

Moeite waard Dat het onderwerp zeer bepalend is voor de vraag of de kiezer een referendum de moeite waard vindt, is echter de meest verrassende bevinding. De representatieve democratie heeft wel degelijk toekomst als de kiezer tot de conclusie komt dat de vraag hoe orgaandonatie georganiseerd moet worden, overgelaten kan worden aan zijn vertegenwoordigers. Hij laat zich niet misleiden door prachtige retorische vondsten over de burger die voor de overheid niet meer is dan een zak vol organen. Medio mei ging een van de leidende politicologen in Nederland, prof. dr. Rudy Andeweg, met emeritaat. In zijn afscheidscollege aan de Leidse universiteit kwam Andeweg met argumenten en onderzoeksresultaten om aan te tonen dat de kloof tussen kiezer en gekozene in dit land sterk overschat wordt. Over de inhoud van politiek en over tal van andere zaken denken politici en kiezers behoorlijk gelijk. Slechts op één aspect is sprake van, wat dan heet, een slechte ideologische congruentie. Onder de kiezers is een groeiende groep die op sociaal-economische onderwerpen tamelijk linksig denkt, terwijl op een aantal meer cultureel gebonden onderwerpen rechts gedacht wordt. In die laatste categorie vallen onderwerpen als migratie en integratie en Europese samenwerking.