De kiezer, als kleuter behandeld door de PvdA, begrijpt het prima

Donald Trump laat het er niet bij zitten. Kort nadat donderdag de stemming was uitgesteld over de nieuwe zorgwet van de Republikeinen, omdat er in het Huis van Afgevaardigden geen meerderheid voor te vinden was, legde hij het mes op tafel: vandaag moet die wet worden aangenomen, en anders blijft het door de Republikeinen gehate Obamacare gewoon in stand.