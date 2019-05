De keuze voor abortus is zwaar genoeg, dus toon respect

Onder de kop ‘Rond abortus waait een gure wind in de VS’, besteedt Trouw aandacht aan het feit dat het Amerikaanse vrouwen in Republikeinse staten op allerlei manieren onmogelijk wordt gemaakt om abortus te ondergaan. Maar niet alleen in de VS waait een gure wind, ook in ons eigen Nederland, waar de anti-abortusbeweging steeds groter wordt. Zo komt de vrijheid om al dan niet voor abortus te kiezen onder druk te staan.

Deze keuzevrijheid is een persoonlijk recht, geen politieke keuze. Daar lijken sommige politici anders over te denken. Een abortus zou volgens hen bijdragen aan het verval van de westerse samenleving (Trouw, 22 mei). Er is sprake van een Europese trend, waarin de rechten van vrouwen en meisjes onder vuur liggen. De ‘Baas in eigen buik’-foto’s en persoonlijke verhalen over abortus die nu in de media worden gedeeld, lijken weer nodig, ook in Nederland.

Bewuste keuze De groei van de anti-abortuslobby zorgt er namelijk voor dat meisjes en vrouwen die een zwangerschap afbreken, worden gestigmatiseerd en er nauwelijks over praten. Een zorgelijke ontwikkeling. Deze beslissing is moeilijk genoeg, maar wél een belangrijk verworven recht in Nederland. Zeker nu het recht op abortus internationaal onder vuur ligt, moeten we ook in Nederland een duidelijk pro-choice geluid laten horen. De ‘voor het leven’-beweging, die de rechten van het ongeboren kind voorop stelt, gaat totaal voorbij aan het leven van de vrouw zelf, die het besluit heeft genomen haar zwangerschap af te breken. Anti-abortusactivisten zetten deze vrouwen neer als lichtzinnig en egoïstisch. Zij worden op hun kwetsbaarste moment aangevallen. Aanhangers van de pro-lifebeweging zijn blind en doof voor het feit dat deze vrouwen en meisjes er bewust voor kiezen om op dit moment geen kind (meer) te willen en de consequenties van een abortus te accepteren. Dat heet keuzevrijheid. Een heel dappere keuze, want nee, het is niet makkelijk, en je vertelt het niet zomaar aan je vrienden, familie of collega’s.

#YouKnowMe Het zou helpen als hierover meer openheid zou ontstaan. Dat iedereen die zichzelf als ‘progressief’ ziet, zich echt openstelt voor vrouwen die deze keuze maken. Dat wij achter deze vrouwen gaan staan en een veilige omgeving voor hen creëren – thuis, op school, bij vrienden –waarin zij hun verhaal durven te vertellen. Een omgeving waarin vrouwen het vertrouwen krijgen dat hun toekomt. Dat zij, al dan niet via #YouKnowMe, de hashtag waarin vrouwen hun ervaring over abortus delen, over hun beslissing durven te vertellen. Het is aan ons allemaal om vrouwen die gebruik maken van hun keuzevrijheid niet te veroordelen, maar te respecteren. De keuze om te bepalen wat er met je lichaam en leven gebeurt, is essentieel en niemand anders mag deze beslissing voor jou nemen of je beïnvloeden Maar er is meer nodig: een brede beweging van vrouwen én mannen, die hun zorgen uiten over deze trend in Europa en vinden dat iedere vrouw het recht heeft een persoonlijke keuze te maken over haar zwangerschap.

Juiste keuze Dance4Life gelooft in de kracht van (jonge) vrouwen en mannen. We zien, dat wanneer zij goed zijn geïnformeerd, voldoende zelfvertrouwen hebben én steun uit hun sociale omgeving ervaren, ze in staat zijn de voor hen juiste keuze te maken, ook in het geval van een ongeplande zwangerschap. De keuze om te bepalen wat er met je eigen lichaam en leven gebeurt, is essentieel en niemand anders mag deze beslissing voor jou nemen of je beïnvloeden. Daarom staat Dance4Life, en vele organisaties met ons, volledig achter het recht op afbreken van een zwangerschap en niet – zoals vele anti-abortusactivisten zullen beweren – voor abortus. Laten we dankbaar zijn voor dit recht en dappere meisjes en vrouwen hierin steunen.

