De kerstboodschap vol hoop komt dit jaar uit Iran

Of je gelooft of niet, de geboorte van Jezus en de kerstboodschap gelden voor iedereen als een boodschap van hoop. Maar terwijl ik deze woorden schrijf, weet ik dat er genoeg lezers zullen zijn die ze met enige scepsis zullen ontvangen. Wat valt er nog te hopen aan de rand van een nieuw jaar dat zich onpeilbaar als een afgrond aandient? Sinds 24 februari woedt op ons continent een oorlog, ontketend door het antimodel van Christus. Deze Russische antichrist heeft keer op keer zijn nucleaire dreigingen herhaald. Hiermee heeft hij onze hoop en die van het Oekraïense volk zwaar aangetast.

Elders is de situatie ook niet florissant. Zeker als het gaat om de positie van de vrouw, van wie in sommige landen wordt vergeten dat ze de onmisbare helft van de mensheid vertegenwoordigt. In Iran worden vrouwen gearresteerd, gemarteld en soms vermoord omdat ze de patriarchale zweep en de duistere doctrine van islamfanatici niet meer accepteren. In Afghanistan is het even erg: daar zijn meisjes en vrouwen uit het onderwijs geschopt en veroordeeld tot een tweederangs bestaan.

Solidariteit met de onderdrukten

En toch is er in deze kerstdagen nog hoop. Die werd deze week belichaamd door het eerste buitenlandse bezoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski sinds het begin van de oorlog. De ovatie die hem in het Amerikaanse Congres ten deel viel was een formidabele vertoning van solidariteit. Solidariteit met de onderdrukten is een van de fundamenten van de kerstboodschap.

Zie dan hoe deze solidariteit ook deze week in Afghanistan haar contouren heeft gekregen: mannen hebben zich publiekelijk uitgesproken tegen het afsluiten van het hoger onderwijs voor hun vrouwelijke medestudenten. Op verschillende universiteiten als die van Nangarhar, Kabul en Jalalabad verlieten mannen de universiteit uit protest tegen de verbanning van vrouwen. Ze zijn ook steeds actiever op sociale media onder de hashtag #LetHerLearn.

Voor mij werd het aansprekendste voorbeeld van solidariteit deze week belichaamd door het zelfgekozen martelaarschap van de Iraanse steractrice Taraneh Alidoosti. De vrouw die bij ons bekend werd door haar rol in de met een Oscar bekroonde film The Salesman (2016) en twee miljoen volgers heeft op Instagram, zit nu opgesloten in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran. Alidoosti tartte het religieuze regime van Iran door op 9 november op haar Instagram-account zonder hoofddoek te poseren, met in haar handen een vel met de protestleuze: ‘Vrouwen, leven, vrijheid.’

Alle offers brengen

Een maand later ging ze nog verder door te protesteren tegen de eerste executie sinds het begin van de opstand tegen het regime. Ze schreef: ‘Zijn naam was Mohsen Shekari. Elke internationale organisatie die dit bloedvergieten gadeslaat en niets doet, is een schande voor de mensheid.’ Ze wist welk risico ze liep en nam dat voor lief: ‘Ik sta zij aan zij met de families van de gevangenen en vermoorden, en zal hun rechten blijven opeisen. Ik zal vechten voor mijn thuis, ik ben bereid alle offers te brengen die ik moet brengen om mijn rechten op te eisen.’

Ik kan deze woorden niet intikken zonder een lichte trilling in de vingers. Dit zal mijn boodschap van hoop zijn voor de kerstdagen. Vrolijk Kerstmis, joyeux Noël!

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.