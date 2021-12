De katholieke kerkleiding moet in beweging komen

Dat het niet zo goed gaat met de meeste kerken in ons land: daar kan niemand van opkijken. De ontkerkelijking is al vele decennia gaande. Maar de cijfers die aan het licht kwamen in het onderzoek van deze krant naar de financiën van de Nederlandse rooms-katholieke kerk zijn desalniettemin schokkend. Bijna acht op de tien parochies schreven vorig jaar rode cijfers. Bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies een verlies van 15 miljoen euro. Het is dat ze in de meeste gevallen nog over eigen vermogen beschikken, anders zouden heel wat parochies niet kunnen rondkomen. Maar als interen op dat vermogen de enige manier is om de begroting sluitend te krijgen, dan gaat het bepaald niet goed.

Op papier is de rooms-katholieke kerk de grootste van het land: er zijn nog altijd 3,7 miljoen leden. Maar in werkelijkheid zeggen die cijfers niet zoveel. Want van al die katholieken zitten er nog maar 150.000 met enige regelmaat in de kerk. Slechts drie op de tien katholieken levert een bijdrage aan de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling waarmee de parochies het belangrijkste deel van hun inkomsten vergaren. Het aantal actieve parochianen is derhalve gemarginaliseerd.

In de voorbije jaren zijn er al honderden parochies gefuseerd, en honderden kerkgebouwen afgestoten. Dat proces van krimp is zeker nog niet voorbij.

De rooms-katholieke kerk in Nederland is een priesterkerk

Hoe kan de rooms-katholieke kerk in ons land overleven? En: houdt de leiding van de Nederlandse kerkprovincie zich eigenlijk echt met die vraag bezig? Kardinaal Eijk voorspelde in 2018 dat in zijn aartsbisdom Utrecht er van de nog ongeveer 250 kerken in dat bisdom er in 2028 misschien nog tien of vijftien over zijn. Als er niets gebeurt, zou die voorspelling zomaar uit kunnen komen. Terwijl er echt nog wel parochianen zijn die zich willen inzetten en die hopen dat er iets gebeurt: dat er ruimte komt voor vernieuwing, voor eigen initiatief, voor creativiteit. Te vaak wordt dat initiatief nu de kop ingedrukt. En dat terwijl die parochianen en de parochiebesturen vaak al alles op alles moeten zetten om de boel überhaupt draaiende te houden. De rooms-katholieke kerk in Nederland is een priesterkerk: het hart van het kerkelijk leven is nog steeds de zondagse mis waarbij de eucharistie wordt gevierd. Met de priester als middelpunt.

Maar als er steeds minder kerken en steeds minder priesters zijn is dat moeilijk vol te houden. Geef ruimte aan nieuwe vormen, geef leken de ruimte om daar een belangrijke rol in te spelen, geef vrouwen meer ruimte om kerkelijke functies te vervullen. Als de katholieke kerk Nederland íets nodig heeft, is het nieuw elan. De parochianen willen wel, nu de kerkleiding nog.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook:

Het rijke roomse leven is voorbij: hoe de katholieke kerk financieel in een negatieve spiraal belandde

De katholieke kerk in Nederland is in een negatieve spiraal beland die niet lijkt te stoppen. Inmiddels lijden acht op de tien parochies verlies. ‘Doorgaan met hoge kosten en straks nog anderhalve man en een paardenkop in de kerk totdat het geld op is, dat kan natuurlijk niet.’