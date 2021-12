De Kamer blijkt hardleers, maar een mens mag altijd hopen

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende dat dit bewogen politieke jaar vraagt om reflectie;

constaterende dat het kabinet bijna heel 2021 demissionair door het leven ging en dat de Tweede Kamer er desondanks in slaagde het duizelingwekkende aantal van 4400 moties in te dienen;

constaterende dat de wereld, hoe ongelooflijk ook, er niet wezenlijk door is veranderd;

constaterende dat toen Kamervoorzitter Vera Bergkamp vorige week bij het ingaan van het Kerstreces zei ‘een motie hoeft niet altijd’, andere Kamerleden elkaar glazig aankeken;

constaterende dat de Kamer iedere dinsdagmiddag 60 tot 90 minuten aan het stemmen is en er soms op donderdag nog een stem-uurtje aan vastgeplakt wordt, waardoor de toch al zo volle agenda verder verstopt raakt;

constaterende dat er Kamerleden zijn die stemmingsuitslagen via sociale media verspreiden zonder enige context, met louter als doel het beschimpen van andere partijen;

constaterende dat sommige partijen de plenaire zaal van de Tweede Kamer vooral zien als decor voor vervelende filmpjes op sociale media;

overwegende dat vergaderen met negentien fracties vraagt om discipline, maar dat Kamerleden in het algemeen, en Wybren van Haga in het bijzonder, de neiging hebben om minutenlange interrupties te plegen;

overwegende dat debatteren na een positieve coronatest niet verstandig en zelfs onverantwoord is;

constaterende dat ministeries worden overspoeld met schriftelijke Kamervragen, die, voorzichtig geformuleerd, misschien niet allemaal even nuttig zijn, zoals de vraag van Forum voor Democratie aan de premier waarom hij met een tas van het ‘World Economic Forum’ rondloopt;

overwegende dat in 2019 een commissie onder leiding van SGP’er Kees van der Staaij vaststelde dat er een parlementaire cultuurverandering nodig is, maar dat die oproep geen enkel gehoor vond;

overwegende dat afgelopen donderdag een nieuwe commissie onder leiding van diezelfde Van der Staaij tot de conclusie kwam dat het aantal moties dringend moet worden teruggeschroefd, waarna de Kamer later die dag nog even 120 stuks in stemming bracht;

constaterende dat ook die, echt waar, de wereld niet wezenlijk zullen veranderen;

overwegende dat als Kamerleden zichzelf gek willen maken, ze dat vooral zelf moeten weten, maar dat de medewerkers en de ambtelijke organisatie hier ongewild slachtoffer van zijn;

constaterende dat een overvloed aan moties en Kamervragen en tot diep in de nacht debatteren niet per se de beste manier is om het doorstartkabinet van premier Rutte te controleren;

spreekt uit dat de ervaring leert dat de Kamer hardleers blijkt te zijn, maar dat een mens altijd mag hopen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.