De Kamer bestookt de staatssecretaris met vragen over traagheid. Haar antwoord gaat over zorgvuldigheid

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen ligt onder vuur omdat de afhandeling van de toeslagenaffaire zo langzaam gaat. De corona­steun voor ondernemers kon razendsnel worden georganiseerd, zeggen haar critici. Waarom kan de compensatie voor de slachtoffers van de toeslagen dan niet sneller?

Hoe beantwoordt Van Huffelen die vraag? Iedereen heeft 30.000 euro gekregen, maar daarna houdt de vergelijking met corona­steun op. Dit gaat om meer dan louter financiële steun, zegt ze. De affaire loopt voor veel ouders al tien jaar en ouders willen weten wat er in die tien jaar is gebeurd. Wat er in hun dossier staat. Ze willen hun verhaal kwijt, willen dat er naar hen geluisterd wordt. Ouders hebben ook heel verschillende wensen en problemen. Ze vragen de Belastingdienst te kijken naar hun specifieke problematiek en die op te lossen.

Vaak geldt dat beide werkelijkheden waar zijn

En zo staan twee beelden tegenover elkaar. Het is trage afhandeling versus zorgvuldige afhandeling. Een afhandeling die ouders bruuskeert versus een afhandeling die ouders respecteert. Een afhandeling die te veel tijd kost versus een afhandeling waarvoor je de tijd moet nemen.

Heel vaak geldt in de politiek dat er twee tegenovergestelde­­ werkelijkheden zijn. En heel vaak geldt dat die allebei waar kunnen zijn. Het risico van die twee werkelijkheden: critici blijven Van Huffelen bestoken met vragen over traagheid. Die moet dus wel reageren met antwoorden over zorgvuldigheid. En daarmee wordt de tegenstelling tussen traag en zorgvuldig opgeklopt - een tegenstelling die je juist zou moeten overstijgen.