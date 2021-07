De journalist van Trouw is ook maar een mens: vijf adviezen voor de lezer

‘Ik verlang onafhankelijke berichtgeving en als u daarom niet schrijft over wat ik u vertel, zeg ik de krant op.’ Er zijn grenzen aan de eisen die lezers kunnen stellen.

Opnieuw kregen redacteuren er een jaar lang op deze plek van langs, vaak op initiatief van lezers. Maar zijn die laatsten zelf altijd van onbesproken gedrag? In deze laatste rubriek voor de zomervakantie vijf adviezen aan lezers die de redactie benaderen.

1. Een journalist is geen notulist

Waarom is het laatste bericht over Palestijnse agressie tegenover Israël niet door Trouw meegenomen? Waarom staat de bijdrage van Kamerlid X niet in de krant? En waarom maakte de krant er onlangs geen groot nummer van dat klimaatpanel IPCC roept dat klimaatverandering niet meer om te draaien is? Lezers hameren op volledigheid. Maar de redactie is niet oneindig en de hele wereld roept om aandacht. Als eerdere incidenten in hetzelfde land al aan de beurt zijn gekomen, kan de volgende gewelddadigheid het afleggen tegen een gebeurtenis elders. Een Kamerdebat van vijf uur lang samenvatten in zeshonderd woorden: ook daarbij moeten keuzes worden gemaakt. En ook al had het meest recente concept-klimaatrapport misschien meer aandacht mogen hebben, de redactie heeft lezers al meerdere keren deze boodschap voorgehouden.

2. Doe maar gewoon

Een veel voorkomende klacht over de krant is het onnodig gebruik van Engelse woorden: ook al hebben die soms de Van Dale gehaald, er zijn prima alternatieven. Maar in ingezonden brieven en in mails voor deze rubriek pleiten lezers er meer dan eens voor om ‘tools’ te ontwikkelen voor duurzaamheid, om de ‘focus’ te veranderen en voor ‘fairness’ in berichtgeving. Om krachtiger over te komen, of zelfs hipper. Lezers die een redactie bekogelen met Engels moeten niet verbaasd zijn dat die woorden ook de krant halen.

3. Het abonnementsdreigement

‘Als u niet snel schrijft over ..., dan zeg mijn jarenlange band met uw krant op’. Het is het volste recht van de lezer om te kiezen voor de krant – of niet. Maar het in coronatijd oprukkend dreigement af te haken als de krant niet schrijft wat de lezer blieft werkt niet. Bij de journalist gaan alarmbellen rinkelen. Want de lezer betaalt voor een onafhankelijke redactie. Die zeker rekening houdt met wensen van lezers, maar zich niet laat leiden door dreigen met opzeggingen.

4. De redactie kan niet alles

Hou eens op met die dagelijkse besmettingscijfers over corona, was een jaar terug de wens. Begrijpelijk, die dagkoersen zeiden vaak weinig. Lezers voegden eraan toe dat ze liever ‘een stip op de horizon’ zagen: waar gaat het naartoe? Dat was echter op dat moment onmogelijk. Het zou een stuk opleveren vol speculatie – alles waarom de lezer juist níet een krant neemt. Of neem de lezer die vond dat de redactie antwoord moest geven op de vraag: ‘Wat vindt de gewone Chinees van corona?’ Een begrijpelijke vraag. Maar geen eenvoudige opgave, met 1,4 miljard Chinezen in een land waarin onafhankelijke informatie met een lampje gezocht moet worden.

5. Hou het netjes

Het maatschappelijke debat is verruwd, klagen lezers regelmatig. En waarom doet Trouw daaraan mee? Kritiek die hout snijdt. Maar waarom moet een lezer die de profielfoto van de chef van de zaterdagbijlage ongeschikt vindt, spreken van diens ‘arrogante kop’? Een collega-lezer: “Als ik deze man op straat zou tegenkomen, ga ik een straatje om”.

Journalisten zijn inmiddels wel wat gewend van deels anonieme critici die hen via sociale media en mails vergelijken met personen als Josef Mengele. Corona heeft dat denken alleen maar versterkt. Maar van Trouwlezers doen ook minder heftige verwijten pijn. Van hen zou je beter verwachten.

Het gros van de Trouwlezers is overigens uiterst beschaafd en constructief. Maar fouten in de krant kunnen ook bij hen tot emoties leiden. Redacteuren die de Achterhoek verwarren met Twente? Die krijgen een brief ‘dat ze hun schoolgeld moeten terughalen en eindelijk eens goed topografie moeten gaan volgen’. En natuurlijk is het een fout. Maar het werkt vaak anders. De redacteur moest laat op de avond snel een gat op de pagina vullen. Daags daarop kon hij of zij zich voor de kop slaan. Die fout heeft niets te maken met de schoolopleiding. Een journalist is ook maar een mens. Net als de lezer.