De jongste heeft ’s nachts enge dromen, zou het komen doordat papa naar het ziekenhuis moest?

Er liggen twee dikke enveloppen op de mat. Vol verwachting openen onze dames de uitnodiging voor ‘Goofy’s Kinderkamp’. Twee weken avontuur met liedjes bij het kampvuur, slapen in een tent en broodjes bakken. Ze gillen van plezier en willen dolgraag mee. Het aanmeldformulier zit in de envelop. Maar dan komen ze erachter dat Captain Mickey en Koksmaat Goofy hun eigen vader en moeder zijn. De oudste kan er smakelijk om lachen, de jongste kan haar teleurstelling niet bedwingen.

Met twee weken meivakantie voor de boeg leek het ons een goed idee om een alternatief voor een vakantie te bedenken maar, zoals gebruikelijk, vallen onze goede bedoelingen weer eens in het water. Het is erg onduidelijk waarom de jongste het zo moeilijk heeft met, nou ja, ongeveer alles. De plotselinge ziekenhuisopname van haar vader, mijn stress en de testafname door mensen in gele pakken hebben haar misschien bang gemaakt. Ze heeft in ieder geval ’s nachts enge dromen en slaapt soms bij haar zus op de kamer.

‘Liefdevolle verwaarlozing’ blijkt te werken

Als we quasi-nonchalant informeren of ze soms bang is geworden doordat papa opeens naar het ziekenhuis moest, zegt de jongste met veel bravoure dat ze helemaal niet bang was die avond en dat ze alleen bij haar zus in bed lag omdat ze een beetje buikpijn had. De oudste geeft toe dat ze wel bang was. Het is toch ook een beetje vreemd als je vader en je moeder opeens weggaan en papa zo ziek is, dan is het toch niet raar dat je een beetje bang bent, zegt ze met een klein stemmetje.

Juist onze pogingen om de jongste gunstig te stemmen lijken totaal averechts te werken. Even later blijkt dat de opvoedstrategie ‘liefdevolle verwaarlozing’ die mijn moeder altijd bezigde, meer vruchten afwerpt. De tuinmannen die ons kunstgras verwijderden, lieten een tijdelijke zandbak van 25 vierkante meter achter. Als we beneden komen na ons middagdutje blijkt dat de meiden een gigantisch fort aan het bouwen zijn. Daar kan geen kampprogramma tegenop.

