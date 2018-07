De jongste burgemeester van Nederland zet haar 06-nummer op Facebook

Gemeenteraden kiezen vaker bewust voor een jonger gezicht, bevestigt het Genootschap van Burgemeesters. Er zijn meer burgemeesters onder de veertig dan in lange tijd. Ook Hanne van Aart is door haar raad naar voren geschoven om haar leeftijd en ‘positieve uitstraling’. Ze kreeg de opdracht om ‘jongere generaties te binden’. Over haar lichting zegt ze: “Wij zijn informeler. Ja, ik ben jong. Dat hoef ik niet te verhullen. Dat zien mensen toch wel.” Werkbezoeken doet ze geregeld op sneakers en in spijkerbroek.

Dat informele betekent bijvoorbeeld: voor iedereen bereikbaar zijn. Van Aart zette haar 06-nummer op Facebook. Dat vergt lef, want ze heeft maar één toestel voor werk en privé. Als VVD-wethouder in een naburige gemeente maakte ze haar nummer ook al openbaar. “Daar kreeg ik zulke enthousiaste reacties op, dat ik het erop heb gewaagd. Ook als burgemeester ben ik altijd bereikbaar. Ik krijg er vertrouwen voor terug. Er is nog nooit misbruik van gemaakt.”

Verjonging

Een van de spannendste politieke trends van het afgelopen jaar was misschien wel de verjonging van politiek en bestuur. Die trend is breder dan alleen jonge burgemeesters. Je ziet het ook op het Binnenhof. Het kabinet (nu Rutte III) telt voor het het eerst in vele jaren drie ministers van veertig jaar of jonger, twee van hen zijn ook vicepremier: Hugo de Jonge (CDA, 40) en Carola Schouten (CU, 40).

Maar het kan nog veel jonger. Lokaal, in gemeenten als Loon op Zand, gaat het pas echt hard. Bij de raadsverkiezingen van maart bestormden twintigers de lijsten. Flink wat werden zelfs fractievoorzitter. Lokale partij-afdelingen gaan het experiment graag aan. Zeker, het is ook uit nood geboren, nu de veertigers het te druk hebben om raadslid te worden. Maar toch. Ook wethouders worden jonger. De jongste is 21 jaar: Peter Raaijmakers (Sint-Michielsgestel (namens de lokale partij PPA).

Het mooie is: aan die ontwikkeling is geen adviesrapport, commissie of quotum te pas gekomen. Het is de kiezer die een breder palet aan politici en bestuurders wil. Niet alleen de eeuwige ervaren hoogopgeleide veertiger of vijftiger in pak, maar ook eens iets anders. Je ziet het terug in de voorkeurstemmen voor jongeren. En in peilingen, waarin De Jonge en Schouten het hoogst scoren in ‘vertrouwen van de kiezer’. Nu nog een jonge burgemeester in een grote stad. Op sneakers. “Hoe gaaf zou dat zijn”, droomt burgemeester Van Aart.

