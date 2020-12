De Jonge zat in een onmogelijke spagaat, waar hij niet meer uit kwam

Dat Hugo de Jonge zijn partijleiderschap van het CDA afgelopen week zelf opgaf, verdient respect. Het was uiteindelijk onontkoombaar dat De Jonge als partijleider opstapte.

De coronaminister zat in een onmogelijke spagaat, waar hij niet meer uit kwam. Hij was te druk met de tweede coronagolf, te zorgen voor voldoende teststraten en de snelle komst van vaccins. En als boegbeeld van het coronabeleid van dit kabinet is hij inmiddels ook het mikpunt van alle kritiek.

Tegelijkertijd wilde het CDA met hem de boer op, zorgen dat leden hem leerden kennen en achter hem gingen staan. De Jonge was deze zomer de twijfelachtige winnaar van een uiterst onzorgvuldige lijsttrekkersverkiezing, geregisseerd door voorzitter Ploum. Er bleef maar twijfel bestaan over de uitkomst, en De Jonge kon zijn leidersrol in het CDA mede door tijdgebrek niet pakken. Daardoor groeide het ongemak in de partij, ook omdat het CDA in de peilingen wegzakte.

Een voor het CDA zeer herkenbaar koningsdrama

Er ontvouwde zich een voor het CDA zeer herkenbaar koningsdrama. Anonieme bronnen doken op om de nieuwe CDA-leider te beschadigen en te bekritiseren. Oppositieleider Wilders zag er geen been in om dit mes-in-de-rug van De Jonge tijdens het coronadebat afgelopen woensdag nog eens om te draaien. Hij benadrukte dat de CDA-leider er zo ‘slecht’ uitzag en dat het toch onbestaanbaar was dat hij door een partijgenoot een ‘aap’ werd genoemd.

Terwijl De Jonge in de Kamer driftig op zijn telefoontje tuurde, nam een geëmotioneerde fractieleider Pieter Heerma het voor hem op. Hij vond het een volstrekt ‘verwerpelijke’ actie van de ‘anonieme’ criticasters in zijn partij. Heerma vertelde zelf te hebben meegemaakt hoe beschadigend deze roddelpraktijken zijn. Zijn vader Ennëus Heerma, destijds fractievoorzitter, overkwam in de jaren negentig immers hetzelfde.

Maar het kwaad was geschied. De Jonge hield donderdag terecht de eer aan zichzelf en Wopke Hoekstra liet zich binnen een dag overhalen om alsnog de CDA-lijst aan te voeren. De talentvolle minister van financiën blijkt al enige jaren te worden voorbereid op deze leidersrol. Toch weigerde Hoekstra afgelopen zomer aan de onverwacht door het partijbestuur uitgeroepen lijsttrekkersverkiezing mee te doen. Hij was meer een bestuurder dan een politicus, stelde hij. Maar nu, drie maanden voor de verkiezingen, kan hij de druk niet meer weerstaan. Hoekstra heeft zich vooraf verzekerd van steun van Pieter Omtzigt en Mona Keijzer. Het is verstandig dat, krap drie maanden voor de verkiezingen, de geledingen zich weer lijken te sluiten. Te hopen valt dat de weinig fraaie rol van het partijbestuur in dit koningsdrama nog wel een keer goed wordt geëvalueerd.

