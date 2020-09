De jonge fractievoorzitters konden tegen de gerijpte ervaring van premier Rutte geen vuist maken

Het kwam door de lezersreacties gisteren dat ik mijn heup plots voelde opspelen. Als iemand over gevorderde leeftijd begint, voel ik meestal een pijnscheut in mijn linkerheup. Al twee jaar ben ik bezig een geplande operatie op de lange baan te schuiven.

Wat! Ik, met een subjectieve leeftijd van maar zestien jaar in mijn hersenpan, zou toch mijn lieve maar versleten heupkop door een stuk metaal moeten laten vervangen dat met wilde ­hamerslagen het dijbeen wordt ingeramd? Dan maar 20 kilo afvallen, zei ik deze week tegen mijn huisarts.

Hoe dan ook, de brief van Aad de Ruiter deed gisteren mijn vertrouwde existentiële twijfel opspelen. ­Deze lezer klaagde over de verjonging van Trouw, het gemis van ­columnisten Schouten en Boevink en vroeg zich af: “Is er nog ruimte voor mij of word ik als te oud afgedankt?”.

Het ‘dor-hout’-verhaal van Marianne Zwagerman

Ik sluit niet uit dat de coronacrisis de tegenstellingen tussen jong en oud met windkracht 9 heeft opgeblazen. Want terwijl jongeren elkaar feestelijk aan de tap zitten te infecteren, krijgen ouderen wat kostbaar zuurstof toegediend op de ic’s. Jongeren: moet je dan onze fuifjes komen verpesten omwille van wat restjes hout die toch al rijp waren voor de biomassacentrales?

Anders geformuleerd maar even interpellerend was de ‘dor hout’-­uithaal van Marianne Zwagerman, een columniste van toch 51 jaar maar van wie de Peter Pan-syndroom in volle hevigheid nog raast. Sinds de aanvallen van stukjesschrijver Piet Grijs op professor Buikhuizen in de jaren zeventig heeft een column nog nooit voor zoveel beroering gezorgd als die van Zwagerman dit jaar. Ze vindt dat “je niet de hele economie kan opofferen om een paar oude mensen te redden” en noemde die ‘dor hout’. Zelfs minister Hugo de Jonge krijgt van deze formulering schuim op de mond.

Krankjorume optredens van Baudet

Misschien hierdoor heb ik extra op de jeugd gelet tijdens de Algemene Beschouwingen. Fractievoorzitters Jetten (D66, 33 jaar), Klaver (GroenLinks, 34), Marijnissen (SP, 35) en Baudet (FvD, 37) konden tegen de gerijpte ervaring van premier Rutte (VVD, 53 jaar) geen vuist maken. En als je goed op de peilingen let, duikelen de partijen onder leiding van deze groene blaadjes in systemische vaart onder hun laatste verkiezingsresultaten.

Rob Jetten (-5 zetels) heeft zelf besloten de Tom Dumoulin van de Nederlandse politiek te gaan spelen door als superknecht van Sigrid Kaag (58) te sleuren. Lilian Marijnissen zit op -2 en Jesse Klaver, die met ­rollende spierballen het land ooit verzekerde dat hij in 2023 als premier in het Torentje zou zitten, verliest nu al 3 van zijn magere 14 zetels. Met de onzichtbare kletsmajoor Thierry Baudet kunnen we de rode lantaarn aansteken: van de 27 virtuele zetels die hij bezat na de Europese verkiezingen heeft hij met zijn krankjorume optredens niet minder dan 17 ervan met eigen hand vernietigd.

Laat ik dan tot slot acteur Alexander Pola (1914-1992) even citeren: “Als je geen eerbied kunt opbrengen voor de ouderdom, koester dan tenminste minachting voor de jeugd”.

