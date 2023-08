De jeugd van Afrika is wakker geschud en aan zet

Je kunt de televisie niet aan doen zonder nieuws over Niger te ontvangen. Door de recente coup waarbij een democratisch gekozen president van zijn plek is gestoten, is het land ineens wereldnieuws en ben ook ik er veel meer over te weten gekomen. Mijn beeld was dat van armoede en droogte. Precies wat de media me deden geloven. Bizar genoeg is Niger één van de armste landen ter wereld en tegelijkertijd zorgt het met zijn (rijke) grondstoffen voor onze westerse technologische vooruitgang.

Ondanks de armoedige omstandigheden waarin een groot deel van de 25 miljoen bewoners leeft, herbergt Niger een schat aan hulpbronnen. Daaronder uranium dat dient als een belangrijk exportproduct naar Europese landen als Frankrijk, de voormalige kolonisator. Dat meer dan 15 procent van de kernenergie die Frankrijk produceert is te danken aan Niger, wist ik niet. Dat de EU en de VS er belangen hebben vanwege de grote voorraad uranium, was me onbekend.

Ook de enorm grote Amerikaanse en Franse militaire aanwezigheid, met als doel het land en de regio te beschermen tegen jihadisten, verbaasde me. Mijn vraag is dan gelijk of ze dit daadwerkelijk doen voor Niger of daar zijn om hun eigen belangen te verdedigen. Het laatste lijkt me aannemelijker. In het verhaal dat westerse landen uit liefde en barmhartigheid naar Afrika reizen om daar arme mensen te helpen, geloven veel Afrikanen niet meer. Noch in het verhaal over het creëren of in standhouden van mensenrechten en democratische principes.

Vervangen door kunstlenzen

Het Westen heeft in Afrika zijn geloofwaardigheid verloren. Hoe dit heeft kunnen gebeuren? Als ik oogarts was, zou ik de volgende simpele uitleg geven: de jonge generatie in Afrika lijkt een staaroperatie te hebben ondergaan. De troebele lenzen van hun ogen zijn vervangen door kunstlenzen. Hierdoor zien ze veel scherper dan hun ouders en grootouders die verblind zijn geraakt door (post)koloniale depressie.

En het is niet alleen dat ze nu beter zien; ze weten inmiddels ook beter hoe het komt dat ze arm zijn terwijl ze wonen in het rijkste continent. Vele Afrikanen denken dat rijke westerse landen slimme tools als democratie en ontwikkelingshulp in Afrika inzetten in ruil voor de grondstoffen. En wie profiteren daarvan? Een handjevol elite en hun familie.

Dit is de reden dat de meerderheid de militaire coups, die elkaar in rap tempo opvolgen, met luid gejuich ontvangen. Voor velen zijn die ‘t juiste middel om westerse marionetten te vervangen door jonge militairen. Of zij inderdaad het antwoord zijn, is giswerk omdat we niet in de toekomst kunnen kijken.

Jeugd steunt de militaire coups

Als we de statistieken mogen geloven is 60 procent van het hele Afrikaanse continent onder de 25 jaar. En de voorspellingen wijzen uit dat tegen het jaar 2030 hun aantal met 42 procent zal toenemen. Dit betekent dat de toekomst van Afrika in handen ligt van de jeugd en zij het voor het zeggen hebben. En is het vooral deze jeugd die de militaire coups steunt.

Jongeren daar roepen massaal dat westerse landen zich niet meer moeten bemoeien met Afrika. Waarbij vooral gewezen wordt op Frankrijk als boosdoener. Bob Marley heeft dit mooi verwoord in één van zijn teksten: ‘Je kunt sommige mensen soms voor de gek houden, maar je kunt niet alle mensen altijd voor de gek houden.’ De jeugd van Afrika is wakker geschud en aan zet. Niets lijkt hen te stoppen. Hun toekomst is nu. De vraag is of het Westen bereid is om hun toekomst te accepteren.