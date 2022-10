De Javamens hoort thuis in Indonesië

Museum Naturalis is de trotse beheerder van de resten van de ‘Javamens’, die ruim 120 jaar geleden door een Nederlander naar Nederland werden vervoerd. Ook al zijn die resten niet geroofd, maar tijdens een wetenschappelijke expeditie uit de grond gehaald, het gaat hier ontegenzeggelijk om Indonesisch erfgoed. De Javamens hoort dus thuis in Indonesië.

De Nederlander Eugène Dubois stuitte in 1891 in de jungle op Java op een schedel en een dijbeen van de Homo erectus, een verre voorouder van de mens die in Oost-Azië tot ontwikkeling kwam. Een knappe prestatie om – weliswaar met hulp van de lokale bevolking – deze fossielen te vinden en de betekenis ervan te herkennen. Uiteindelijk vond hij 40.000 fossielen door met lokale assistenten een gebied zo groot als Utrecht uit te kammen. Dubois nam alles mee naar Nederland, waar de fossielen nu onder de naam Dubois-collectie in museum Naturalis verblijven. De collectie is eigendom van het Rijk.

Inmiddels ligt de mooie collectie als een steen op de maag van het museum, want Indonesië heeft te kennen gegeven onder meer deze collectie terug te willen hebben.

Dat geroofde kunstvoorwerpen terug moeten naar het herkomstland wordt tegenwoordig steeds meer erkend door Europese landen. Met meegenomen natuurhistorische objecten ligt het nog anders. Museum Naturalis vindt een vergelijking niet terecht, omdat natuurhistorische voorwerpen als stenen voor het oprapen lagen en niet geroofd werden.

Het mag zo zijn dat Dubois toentertijd dacht de wetenschap een goede dienst te bewijzen door de stukken mee te nemen naar Nederland, maar in deze tijd moeten we daar toch met andere ogen naar kijken. De Javamens is onderdeel van de Javaanse prehistorische geschiedenis. De schedel en het dijbeen vertellen iets over het verleden van Indonesië, niet over dat van Nederland. Ze zijn hier alleen vanwege de koloniale banden die de twee landen hebben gehad. Die relatie was niet gelijkwaardig, daar moeten Nederlandse musea met erfgoed uit Indonesië rekening mee houden.

‘Eerlijk gevonden’ is dan ook geen argument meer om de stukken hier te houden. Net zo min als de veronderstelling dat Indonesische musea er niet goed voor zouden kunnen zorgen of er minder wetenschappelijk onderzoek naar zouden doen. Integendeel, hun betrokkenheid zal het wetenschappelijk onderzoek juist kunnen aanwakkeren en weer tot nieuwe inzichten leiden. Goede musea zijn er inmiddels ook.

Het is positief dat museum Naturalis wil meewerken met de commissie-Goncalves, die de claim van Indonesië onderzoekt. Het is te hopen dat als de Javamens teruggaat naar Indonesië, de contacten tussen Naturalis en de toekomstige beheerders goed en hecht blijven. Daar heeft de wetenschap wereldwijd baat bij.