De jarige Navo heeft haar bestaansrecht bewezen, maar kan niet zonder de VS

En nog wel in het land van president Trump, die eerder openlijk twijfelde aan het bestaansrecht van deze militaire alliantie van voornamelijk westerse landen. Om te voorkomen dat deze president de viering zou domineren, hoeven de regeringsleiders niet in het vliegtuig naar Washington te stappen. De viering wordt overgelaten aan de ministers van buitenlandse zaken van de inmiddels 29 lidstaten.

En dat is een treurige constatering bij een op zichzelf bijzonder jubileum. De Navo heeft ondanks alle interne strubbelingen haar bestaansrecht bewezen. Het militaire samenwerkingsverband is een geducht, te vrezen bondgenootschap gebleken, uitgerust met de krachtigste wapens. Hoe erg die wapens in zichzelf zijn, deze afschrikkingsmacht heeft gezorgd voor vrede, veiligheid en stabiliteit in vooral Europa, maar ook daarbuiten. ­

Strategisch doel Deze verworvenheden verdedigen in de wereld blijft het strategische doel van de Navo. Daarbij kan een variant gelden van wat Lord Ismay, de latere secretaris-generaal, ooit zei. Hij meende dat de Navo er moest zijn om ‘de Sovjet-Unie buiten de deur, de Amerikanen in Europa en de Duitsers eronder te houden’. De Duitsers tonen zich nu één van de betrouwbaarste partners van de Navo. Maar Rusland en – in plaats van Duitsland – China zijn serieus te nemen militaire uitdagers, naast landen als Noord-Korea, Iran en in mindere mate India. Bovendien zal in de komende jaren de situatie aan de grenzen van Europa instabiel blijven. Eenvoudig is de opdracht om eendrachtig te blijven ­samenwerken niet, gezien alle dreigingen. President Trump blijft in zijn gedrag en uitspraken onvoorspelbaar. Op één punt heeft Trump echter gelijk: de Europese lidstaten moeten eindelijk hun afspraken nakomen en voldoende investeren in defensie. En ze moeten haast maken met Europese defensie-samenwerking. De economisch en militair superieure Amerikanen ­waren de onbetwistbare leiders van dit militair-strategische pact, maar de VS vertonen nu alle kenmerken van verzwakking. Wil het bondgenootschap op langere termijn een succes blijven dan zullen de overige, onderling verdeelde, lidstaten er alles aan moeten doen om de VS te behouden als leider. En dan als een leider die betrokkenheid toont bij Europa. Maar dit betekent ook dat van Europese kant bijvoorbeeld de Amerikaanse bezwaren tegen Huawei en het gas uit Rusland serieus dienen te worden genomen. Een bondgenootschap schept nu ­eenmaal verplichtingen wederzijds. Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Meer commentaren leest u op trouw.nl/commentaar.

