De jaren zeventig en nu kennen veel politieke overeenkomsten, maar één verschil: het parlement

De besluitvorming in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) vroeg zoveel tijd dat minister Westerterp eens tijdens een ministerraad een avondje ging stappen in Breda. Hij liet zijn colbertjasje over zijn stoel hangen, zodat het leek alsof hij even weg was. Tegen vier uur ’s nachts keerde hij terug en zou het, zoals vaker, nog tot het ochtendgloren duren voordat Den Uyl de hamer liet vallen.

Premier Rutte vertelde deze anekdote afgelopen donderdag bij de presentatie van de biografie over de kabinetten van zijn voorgangers Biesheuvel, Den Uyl en Van Agt. Titel: Grote idealen, smalle marges. Ondertitel: Een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig, 1971-1982.

Verbetenheid, chagrijn en achterdocht

Dat er nog steeds anekdotes uit die tijd rondgaan, onderstreept de trefzekere waarneming van de historici van het Centrum voor parlementaire geschiedenis in Nijmegen dat deze jaren een lange nagalm hebben in de Nederlandse politiek. De slotconclusie van de redacteuren Carla van Baalen en Anne Bos: ‘De jaren zeventig nemen, anders dan buiten onze grenzen, een voorname plaats in de nationale herinnering in’.

In hun finale zin klinkt zelfs nostalgie door: ‘De hartstochtelijke wijze waarop de politici van toen politiek bedreven, kan menig hart nog steeds sneller doen slaan …’ Ik lees de puntjes als een uitnodiging daar eens goed op te kauwen, nu het politieke debat al twee decennia wordt beheerst door verbetenheid, chagrijn en achterdocht.

Niet dat het er destijds zo zachtzinnig aan toe ging, maar na afloop dronken de rivalen, zoals Rutte met enige jaloezie opmerkte, een biertje en reed de doctrinaire socialist Fred van der Spek met de kapitalist Hans Wiegel in diens Lelijke Eend mee terug naar Amsterdam, onderweg grappen makend. Those were the days! Of toch niet helemaal?

Strijd en spel

De Nijmeegse historici laten zien dat het open debat tussen kabinetten en parlement in die dagen ‘vitale en spannende politiek’ opleverde, met een recordopkomst van 88 procent bij de verkiezingen van 1977, maar ook bijdroeg aan ‘de gebrekkige besluitvaardigheid’. Het kabinet-Den Uyl, dat zo lang en moeizaam beraadslaagde, werd geremd door rechts, het kabinet-Van Agt door links. De continuïteit in (gebrek aan) beleid was veel groter dan de heftige politieke breuk tussen beide kabinetten suggereerde.

Den Uyl was niet de ‘potverteerder’, waar Wiegel hem voor uitmaakte, althans niet de enige, en Wiegel niet de ‘puinruimer’ zoals hij zichzelf afficheerde. Ontnuchterend, maar tegelijk een bevestiging van de eigen aard van het politieke domein als arena van strijd en spel. Misschien is de verklaring voor de lange nagalm dat de politiek toen op haar best functioneerde, met spelers die alle registers opentrokken.

De vraag is of de politiek nu, geslotener dan in die tijd, zoveel slagvaardiger is. Natuurlijk zag het krachtenveld er met een stabiel driestromenland anders uit. De Nijmegenaren wijzen daarbij op de ‘unieke situatie’ dat elk van de hoofdstromen zo’n uitgesproken leider had. Den Uyl (PvdA), Van Agt (CDA) en Wiegel (VVD) ‘gaven de politiek een gezicht en streden gepassioneerd om de kiezersgunst’. Daarom is het een misser dat op de omslag van het boek niet deze ‘Grote drie’ staan, maar in plaats van Wiegel de gereformeerde premier Biesheuvel, die na een mislukt kabinet in de turbulentie van de jaren zeventig juist kopje onder ging.

Invloedrijke Kamer

De Nijmegenaren typeren het decennium als een scharnierperiode. Er kwam een eind aan de naoorlogse welvaartsgroei, de verzorgingsstaat bleek te kostbaar, traditionele bedrijfstakken gingen kapot en in politieke zin bleken de marges te smal voor de grote idealen van progressief Nederland. De brandende kwesties in die tijd – milieuzorgen, woningnood, gierende inflatie, ethische kwesties en energiecrisis – verschilden niet veel van nu; en ook toen veel buitenparlementaire acties.

Maar meer dan nu was het parlement het kristallisatiepunt van het publieke debat. De Nijmegenaren constateren dat de Kamer in de dualistische jaren zeventig veel voor elkaar kreeg. Zij was ‘invloedrijk’, maar kreeg geen vat op het begrotingsbeleid (bezuinigingen) en de buitenlandse politiek (kruisraketten, olieboycot Zuid-Afrika). Pas Lubbers kon in 1982 voluit de consequenties trekken uit de veranderde omstandigheden. Hij gaf leiding aan een vrij homogeen kabinet (CDA/VVD, 81 zetels), dat onder het motto ‘no nonsense’ vaart maakte met het saneren van de verzorgingsstaat.

Dat is nu de vraag: is het bij de fragmentatie en nivellering nog mogelijk tot een vergelijkbare krachtenbundeling te komen om de kwesties van deze tijd slagvaardig aan te pakken? Onder dit kabinet en het vorige is het benauwd redderen vanuit een gekrompen midden. Het ontbreekt aan een visie op de bestemming van Nederland die mobiliserend werkt.

Correctie:

In een eerdere versie van deze column werd in het begin verwezen naar minister Gruijters, maar het gaat om minister Westerterp.