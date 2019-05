De jacht is juist natuurvriendelijk, want functioneel

In het artikel ‘Natuurvriendelijk, maar dan echt’ (Trouw, 16 maart) staat dat Faunabeheereenheden bestaan uit jagers en belanghebbenden bij de jacht. Dat is feitelijk onjuist, omdat deze FBE’s bestaan uit boeren, jachthouders en terreinbeherende, natuur- en milieubeschermende organisaties.

Het aangehaalde Programma Zuid-Hollands Groen dat de achteruitgang van de biodiversiteit aan planten en dieren moet stoppen, staat inderdaad in schril contrast met de geciteerde aantallen wild die zijn bemachtigd. Blijkbaar is er nog zoveel wild in Nederland. En dat is alleen nog maar de rente van het ‘kapitaal’. Dat kapitaal blijft intact omdat de jachtwet dit vereist, maar ook uit welbegrepen eigenbelang omdat als het jachtveld is leeggeschoten, de jager de volgende jaren het geweer in de kluis kan laten.

In sommige gebieden komen nog respectabele aantallen wild voor, maar in andere terreinen neemt de wildstand zorgelijke vormen aan. Ook in mijn omgeving, maar buiten de schuld van de jagers om. Omgeven door twee nationale parken en een natuurgebied waarin niet meer wordt gejaagd, zijn dit de kraamkamers van de predatoren en is met name de hazenstand tot een minimum gedaald. De hoenderachtigen zijn al jaren verdwenen. De konijnen zijn uitgeroeid door de VHS-ziekte. De achteruitgang van de wilde eend kan deels worden verklaard door predatie door vossen, maar ook door de toename van de ooievaars. Ook zij versmaden een eendepul niet.

Appels en peren Het noemen van de afname van de biodiversiteit en de jacht is appels met peren vergelijken. Ook de stelling dat veel diersoorten zo goed als vogelvrij zijn, is onjuist omdat per provincie nauwkeurig wordt vastgesteld welke wildsoorten zijn vrijgegeven, gevolgd door een rapportage. Daar waar de wildstand geen gevaar loopt, kan mijns inziens zonder problemen het ‘wise use’-principe worden toegepast: het op een verstandige manier gebruikmaken van de overvloed die de natuur soms biedt. Met als prettige bijkomstigheid dat de ecologische voetafdruk van wild nul is. Het is bij uitstek biologisch vlees. En in sommige gevallen kunnen aanrijdingen met wild worden voorkomen. Du moment dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek aantoont dat jacht schadelijk is voor flora en fauna, stop ik met jagen. Maar ook alleen dan. Ik ga een gesprek over nut en noodzaak van de jacht nooit uit de weg, maar dan wel met zuivere argumenten.

