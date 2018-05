De Italiaanse president legde zelf de kiem voor woede en rebellie

Matteo Salvini van de partij Lega: “Italië is geen vrij land, het is een land dat financieel bezet is, niet militair. Door Duitsers, door Fransen en door Brusselse bureaucraten.” Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging: “Laat ik het helder formuleren: het heeft geen zin om te gaan stemmen omdat in Italië het de financiële lobby’s zijn die regeringen maken.” Nu zal de gewone sterveling geneigd zijn te denken dat je van populisten geen slappe retoriek hoeft te verwachten. Maar zit er misschien toch niet een kern van waarheid in deze filippica’s?

Laten we de Italiaanse opera eenvoudig samenvatten. Twee maanden na de verkiezingen komen de twee winnaars nader tot elkaar en beslissen samen te gaan regeren. Hun programma is een regelrechte klap in het Brusselse gezicht: daar waar een strenge financiële discipline door de EU tot noodzaak wordt verheven, laten de Italiaanse populisten juist de teugels vieren. Paniek alom, behalve bij de Italiaanse burger die de op het eerste gezicht onnatuurlijke alliantie weet te waarderen: een peiling liet vorige week zien dat zestig procent van de Italianen de populistische regering wel ziet zitten. Dat wil zeggen dat een dergelijke coalitie niet alleen door de stemhokjes is gelegitimeerd maar ook door de steun van de publieke opinie.

Munitiedepot

Democratischer kan het niet. Premier en ministers worden gevonden en het is een kwestie van dagen voordat Italië weer eens een regering heeft. Totdat president Mattarella (die niet door het volk maar indirect door parlementariërs in 2015 werd gekozen) een veto uitspreekt over de kandidaat-minister van financiën Paolo Savona. Niet de competenties van de man zijn het probleem, maar zijn in het verleden geafficheerde euroscepticisme. De hele populistische constructie in aanbouw stort in elkaar en Italië zal binnenkort terug moeten naar de stemhokjes.

President Mattarella wacht geen seconde en benoemt binnen 24 uur een soort interim-premier: Carlo Cottarelli is alles wat de Vijfsterrenbeweging en Lega verfoeien. Een eurofiel, voormalige topfunctionaris van het Internationale Monetaire Fonds, bekend als ‘Meneer Schaar’ vanwege zijn neiging tot bezuinigen.

Het voorafgaande wetende, hoe kunnen we het best de Italiaanse chaos omschrijven? Als een soort politieke coup, hoewel grondwettelijk legaal, van een eurofiele elite die het democratische proces en de wil van de meerderheid van de burgers frustreert. Brussel mag nog even uitblazen maar straks, na keiharde verkiezingen en mogelijk een nog grotere winst voor de populisten, zal het Italiaanse munitiedepot dreigen te ontploffen. De kiem voor frustratie, woede en rebellie, is door president Mattarella en zijn souffleurs uit Brussel en andere Europese hoofdsteden autoritair gelegd. Maar zoals bekend, in een munitiedepot moet je nooit met vuur spelen.