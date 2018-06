De informatie over het HPV-vaccin is paternalistische propaganda

'Weer laten minder meisjes zich inenten tegen HPV', kopt de krant bij mijn ontbijt. Mmm, dacht ik, vreemde kop. Volgens mij besluiten steeds minder meisjes - of hun ouders - bewust om het aanbod van het RIVM voor deze vaccinatie af te slaan. Besluiten impliceert dat ze in ieder geval nagedacht hebben over de voor- en nadelen van deze vaccinatie en weloverwogen een keuze hebben gemaakt.

Dat hebben wij drie jaar geleden in ieder geval wel gedaan. Dat staat haaks op de bewering van hoofd Rijksvaccinatieprogramma Hans van Vliet. Hij stelt dat in 2015 de reuring over een mogelijk verband tussen chronische vermoeidheid en HPV naar Nederland is overgewaaid en dat dit de dalende vaccinatiegraad verklaart. Dat is een grove simplificatie van het dilemma dat veel ouders - en voornamelijk moeders - ervaren bij de beslissing om hun dochter voor hun 14de te laten inenten tegen het HPV-virus. De redenen die ik hoor om dochters niet in te enten zijn divers en kunnen niet eenvoudigweg worden verklaard door 'horrorverhalen op sociale media', 'de internetbubbel' en 'de vrijblijvendheid van de vaccinatie'.

De paternalistische propaganda van het RIVM helpt helaas niet om ouders een goede keuze te kunnen laten maken. Zo staat glashard op de site van het RIVM dat baarmoederhalskanker 'komt door een langdurige besmetting met het humaan papillomavirus (HPV)'.

Soa

Dat is op zich correct. Wat niet meteen en duidelijk vermeld wordt, is dat de vaccinatie alleen bescherming biedt tegen HPV type 16 en 18. Deze twee HPV-typen zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de zogenoemde dysplasie. Deze dysplasie is een voorstadium van baarmoederhalskanker en kan bij vroegtijdige ontdekking meestal goed worden behandeld. 95 procent van de vrouwen met een licht stadium van dysplasie geneest, bij dysplasie in een matig stadium is dat 90 procent en in een zwaar stadium is dat de helft. Bij dysplasie ontstaat 30 procent dus door een ander type HPV, waartegen de HPV-vaccinatie niet beschermt.

Omdat HPV een soa is, biedt het gebruik van een condoom nog steeds de beste bescherming tegen deze en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Waarom wordt daar niet meer op ingezet? Het is goedkoper en bevordert het bewustzijn en verantwoordelijkheid bij mannen én vrouwen om veilig te vrijen. Dat is pas emancipatie.

Omdat niet alle HPV-virussen door het vaccin worden 'uitgeschakeld', blijven uitstrijkjes vanaf 30 jaar nodig om baarmoederhalskanker vroegtijdig op te sporen. Ook dit doet veel ouders fronsen: waarom inenten als de huidige preventiemaatregelen nodig blijven?