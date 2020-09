De influencers van Trouw-lezers: Gandhi en Franciscus van Assisi, maar ook meester Jongschaap

Volgens lezers van Trouw is hun influencer iemand die je juist ook zelf laat nadenken. Ze reageerden op de vraag van chef opinie Monic Slingerland: ieder heeft z’n influencer. Wie is die van u?

Terlouw

Sinds ik zijn boek ‘Hoed u voor mensen die iets zeker weten’ las, is Jan Terlouw mijn influencer. Hij is wijs, relativerend en streng voor mensen die jongeren verkeerd leiderschap tonen. Een goede leider is niet uit op eigen gewin.

Leigje van den Engel Rotterdam

Meester Ter Harkel

Mijn oma, tienermoeder in 1926 en daarna actief in de politiek, leerde me dat kennis belangrijk was en dat er geen reden was om je minder te voelen dan een ander. Onderwijzer Elze ter Harkel leerde me emoties te uiten zonder woorden en te kijken naar kunst. Meneer Jongschaap, leraar wiskunde, vertelde dat hij als 60-plusser het veiligst af was op een motor. In die leeftijdsgroep waren de minste slachtoffers.

Tineke Nienhuis Assen

Kepler

Een van mijn influencers is Johannes Kepler (1571-1630). Hij ontdekte dat planeten niet in perfecte cirkels rond de zon draaien en ook niet met constante snelheid. Zo bevrijdde hij zich van het dogma van de zogenoemde goddelijke planeetbaan. Zijn vrije en onderzoekende geest is voor mij nog steeds een inspiratie.

Herman Godefroy Groningen

Mijn baas

Tijdens mijn sollicitatiegesprek raadde Anne mij al een opleiding aan. Hij werd mijn directeur en bleek gelijk te hebben. Formaliteit overheerste, Anne vroeg opdrachtgevers: ‘Wat vind jij leuk?’ Snel was de sfeer persoonlijk. Het opende mijn ogen voor ander gedrag en leiderschap. Hij zag hoe ik hechtte aan contacten. Zijn ‘Knip die lijntjes door; jij hoeft je niet altijd verantwoordelijk te voelen’, gaf ruimte.

Harry Slegh Utrecht

Ghandi

Mahatma Gandhi kwam op voor onrecht en schakelde als een van de eersten de pers in. Dat doe ik in Leiden ook, waar de coalitie de inspraak de nek wil omdraaien.

J. Tolsma Leiden

Van Assisi

Tijdens een mystieke ervaring in de Franse Alpen veranderde ik 22 jaar terug op mijn 62ste van de ene dag op de andere van overtuigd atheïst in gelovige. Een ervaring waarmee ik geen raad wist totdat ik een jaar later aanliep tegen de biografie van Franciscus van Assisi. Zo wilde ik leven.

Leo Jacobs, Orde van Franciscaanse Seculieren Amsterdam

Roberts

Ik ben beïnvloed door paardenfluisteraar Monty Roberts. Als ik eerder met zijn methodes was gaan werken, had ik paarden beter begeleid. Vaak wordt een paard onwil verweten, terwijl er iets anders achter zit.

Anita Nieuwenhuijsen Folsgare

Hepburn

1953. Roman Holiday met Audrey Hepburn. Eindelijk een actrice, die er niet uit zag als Marilyn Monroe of Jean Mansfield, maar een beetje zoals ik: lang, slank, donker haar, niet voluptueus. Met die wijde rokken en pettycoat. Tot op de dag van vandaag maakt zij mij blij door haar elegantie, bescheidenheid en talent.

AnneRose Klokke-Zelders Zwolle

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.