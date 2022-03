De huidige gepensioneerden krijgen nog altijd meer dan de volgende lichting

Profiteren

‘Nederlandse bedrijven kunnen mogelijk ook profiteren van oorlog’, kopt de krant (Trouw, 11 maart). Hoe is het mogelijk dat we uit deze afschuwelijkheid een muntje willen slaan en dat als goed nieuws naar buiten brengen. Oorlog wordt mogelijk gemaakt door het fabriceren van wapens. Wat zou het mooi zijn als Nederland het voortouw zou nemen en zou besluiten nooit meer iets te produceren waarmee zinloos geweld uitgeleefd kan worden.

Odile van Eck, Hilversum

Goede voorbeeld

Zouden onze ministers ook de verwarming lager zetten? In de jaren twintig van de vorige eeuw verwarmde bestuurder Ruijs de Beerenbrouck zijn kamer niet vanwege de kolentoeslag, de compensatie die veel te laat werd uitgekeerd. Minder draagkrachtigen geen verwarming, hij ook niet.

Margreet Rota, Borger

Gevechtspauze

Mag ik in de kruiswoordpuzzels van Jaap de Berg verstoken blijven van vragen over de oorlog in Oekraïne? Ik word al gebombardeerd met dit nieuws en wil een dagelijkse gevechtspauze in mijn puzzelmoment.

Coby Goorhuis, Hilversum

Verzet

Trouw kwam voort uit verzet tegen een dictator met een moordende organisatie en een leugenfabriek. De waarheid verspreiden is nu weer belangrijk. Redactie, kunt u aangeven waar de waarheid in het Russisch verteld wordt, zodat iedereen die kan doorgeven? Dat helpt Russen de censuur te ontwijken. Help uw lezers om te doen wat we kunnen.

Wim Steman en Peter van de Rijdt, Loosdrecht

Pensioen

Hans Peters (Lezersreacties, 11 maart) vraagt zich af of iemand zich druk heeft gemaakt over het feit dat gepensioneerden de laatste 10 jaar meer dan 20 procent inleverden. Beseffen die gepensioneerden, die veelal met een eindloonregeling en jonger dan 65 met pensioen konden, dat mijn toekomstige pensioen later ingaat en dat ik al blij mag zijn met een middelloonregeling? Mijn pensioen gaat nooit worden wat huidige gepensioneerden krijgen.

Mark Adan, Moergestel

Burgerschap

Wat een ondoordacht standpunt van de redactie over het burgerschapsonderwijs dat centraler moet worden geregeld (Hoofdredactioneel commentaar, 13 februari). Fijn dat kinderen op het vwo positief denken over de rechtsstaat. Die op het vmbo hebben andere ervaringen met de rechtsstaat, waarvan ze ondervinden dat die minder fantastisch is dan welgestelden denken. Discriminatie en de moeizame omgang met formulieren beïnvloeden het denken. Hoe kun je de rechtsstaat vertrouwen, als jij niet vertrouwd wordt? Dan kan een docent praten als Brugman, maar dat haalt niet zoveel uit.

Anja Koopman, Wageningen

Dierenmishandeling

De snavel van de grutto op de foto (de Verdieping, 11 maart) is geblokkeerd met het nietje dat de bijlage bij elkaar houdt. Geen wonder dat de vogelstand terugloopt.

Geert Dik, Epse