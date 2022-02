De hufter moet zich leren schamen

We worden de laatste tijd getrakteerd op een hele reeks menselijke gedragingen die het gemeenschapsleven nogal verpesten. Gelukkig reageert de overheid erop.

1. ‘Dark stores’ worden aan banden gelegd. Flitsbezorging moet een tandje minder. Want veel overlast van te veel te hard rijdende flitsfietsen. Want belachelijk om een jongen op een fiets te laten komen met een banaantje waar je toevallig nú trek in hebt.

2. Airbnb is vakkundig gekortwiekt. En daarmee de pandjesbazen. Want veel overlast in gehorige stadsbuurten van feestende toeristen. Want geen betaalbare woningen meer voor jonge mensen.

3. De overheid gaat wetgeving op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag aanscherpen. Want vrouwen hebben al eeuwen last van grijpgrage, vuilbekkende kerels. En dat loopt overal de spuigaten uit.

4. De volksvertegenwoordiging maakt een begin met een nieuwe bestuurscultuur, waarin de regels die ze al hebben worden afgestoft. Want sommige parlementariërs gaan schaamteloos in de beledigende overdrive. Want willen aandacht.

De rem lijkt eraf

Ik kan me vergissen, maar ik vermoed dat in de groep mensen, die zich aan al die hufterige gedragingen schuldig maakt, de mannen oververtegenwoordigd zijn. Slechte impulsbeheersing, dwangmatig eisen van instant bevrediging, het vertonen van dierlijk dreig- en imponeergedrag. Er waren tijden dat de controle van de groep, de regels van fatsoen en eer, de ergste uitwassen tegengingen. Nu we de laatste jaren op veel gebieden luidkeels de controverse, het conflict en de polarisatie zoeken, lijkt de rem eraf te zijn.

Niet bij iedereen, haast ik me te zeggen. De meerderheid is nog altijd inschikkelijk en hoffelijk. Maar de zich onbeschaamd manifesterende hinderlijke minderheid groeit, zowel in de openbare als in de digitale ruimte. Daar zijn diverse psychologische en sociologische verklaringen voor te vinden. Historische gebeurtenissen en veranderingen kunnen we medeplichtig noemen aan extreem egoïstisch gedrag. Maar dat zijn open deuren, die niets oplossen. En de maatregelen van de overheid – hoe goed bedoeld ook – hebben problemen in de handhaving.

Als je bepaald gedrag hinderlijk vindt en eventueel straft, komt de dader dan tot inzicht en verbetert hij zijn houding? Want dat laatste willen we toch? Waar zit de rottigheid? Horkerig, egoïstisch gedrag en besmettelijke ziekten zijn verschijnselen met een nogal hardnekkige aanwezigheid. Ze steken telkens weer de verraderlijke kop op.

Enorme zweer

Hoe bestrijden we met de middelen van de wet die onaangename kwalen? Er is de Chinese methode, die elke besmetting of uitwas de kop indrukt en isoleert of gevangen zet (behalve natuurlijk de hoge partijfunctionaris, die kan altijd zijn gang gaan). En we hebben de West-Europese methode: meebewegen, monitoren, statistieken publiceren, schandpaal nagelen, eindeloos over praten, vreedzaam demonstreren, aangifte doen.

Beide methoden hebben hun nadelen. De Chinese methode heeft als nadeel dat er een enorme zweer in de onderdrukte samenleving ontstaat, die een keer moet barsten. De West-Europese methode heeft als nadeel dat er onnodig veel tijd wordt besteed aan het zoeken van excuses, aan bekvechten over vrijheid, en aan overleg over regelgeving.

Steeds meer stof moet opwaaien om de aandacht voor misstanden gevangen te houden. Er moet toch een andere mogelijkheid zijn dan via dwang of machteloosheid. Niet van buitenaf beschaving opleggen, maar van binnenuit snappen dat jouw wil niet wet is.

Je moet jezelf corrigeren

Beheersing heet dat, geloof ik. Zelfbeheersing in de eerste plaats. De eigen behoeften niet hoger stellen dan die van een ander. Rekening houden met. Niet meteen de vermoorde onschuld of slachtoffer van onrecht spelen. Voor je rechten opkomen mag, fouten maken mag, maar jezelf corrigeren moet. Van jongs af aan.

Dit is een pleidooi voor schaamte. Het is een ouderwets begrip, waaraan we ons met moeite hebben ontworsteld. Maar het kind is met het badwater weggespoeld. Het gaat niet om ‘valse’ schaamte voor wie of wat je bent en wat je doet. Dit is ook geen pleidooi voor ‘naming en shaming’, of voor uitstoting en cancelling, maar voor ware schaamte vanuit het ik. Zie jezelf.