De hoop is dat Biden bruggen kan slaan

De verkiezing van Joe Biden tot de 46ste president van de Verenigde Staten is een keuze voor redelijkheid, nadenkendheid, beschaafdheid en zeer grote politieke ervaring, in Amerika zelf en ook in de rest van de wereld. Donald Trump heeft in vier jaar tijd zo’n grote ravage aangericht in zowel de binnenlandse als de buitenlandse verhoudingen, dat Biden zijn handen vol zal hebben om nationaal en internationaal bruggen te slaan. Hij zal proberen de focus weer te krijgen op het democratische leiderschap van de VS, waarmee hopelijk het autoritaire tot grote verdeeldheid leidende onderbuik-gezag van Trump snel zal worden vergeten.

Zijn overwinningsspeech zaterdagnacht echode in ieder geval redelijkheid en beschaafdheid. Biden wil een president zijn voor alle Amerikanen, ook voor Amerikanen die op Trump hebben gestemd. Dat biedt hoop op een presidentsperiode waarin staten niet verdeeld worden naar de kleur van de partij waarop Amerikanen gestemd hebben, maar naar wat de staten en hun inwoners voor elkaar kunnen betekenen.

Dit geldt ook voor de internationale verhoudingen. Biden heeft al aangekondigd zijn handtekening onder het Klimaatakkoord van Parijs te zetten, waar de VS onder Trump uitstapte. Ditzelfde geldt voor het nucleaire akkoord met Iran, mits dat land de afspraken respecteert. Naar verwachting zal Biden de VS ook weer lid maken van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, waarvan Trump het lidmaatschap opzegde.

Algemeen wordt aangenomen dat Biden net als Trump en diens voorganger Obama het vizier gericht zal houden op Azië en in het bijzonder op China. Dit zou inhouden dat ook bij Biden de transatlantische verhoudingen met Europa en de Europese Navo-partners minder aan bod zullen komen. Of dat echt zo uitpakt is afwachten. De EU, waarvan veel Navo-partners lid zijn, ontwikkelt zich zonder Groot-Brittannië tot een eendrachtig economisch machtsblok, dat Biden graag zal willen betrekken bij zijn pogingen zich economisch en militair tot China te verhouden. Voor de Britse brexitpremier Boris Johnson is de verkiezing van Biden slecht nieuws. De nieuwe president met Ierse roots heeft al eerder aangegeven de brexit zeer onverstandig te vinden.

De vraag is wel of president Trump zich uiteindelijk zal kunnen neerleggen bij zijn nederlaag. Tot nu toe lijkt het erop dat hij zich tot het bittere eind zal verzetten en wellicht ook daarna, als hij het Witte Huis heeft verlaten. Dat zou het presidentschap van Biden ernstig kunnen ondermijnen.

Trump moet een voorbeeld nemen aan de Republikeinse presidentskandidaat John McCain die in 2008 bij het toegeven van zijn nederlaag de winnaar, Barack Obama, alle lof toezwaaide.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.