De hoofdletter bij ‘Hij’ schept meer afstand dan God lief is

Op verzoek van lezers krijgt God ‘Zijn’ hoofdletters terug in de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze eerbiedskapitalen doen echter geen recht aan de bijbelse God die juist nabij wil zijn, stelt Jaco Zuurmond, predikant Protestantse Gemeente Enschede/ Studenten-pastoraat.

Woensdag 13 oktober verschijnt een nieuwe editie van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), de zogenaamde NBV21. Het bijzondere van deze nieuwe editie is dat in het proces van herziening de stem van de lezer van groot belang is geweest. Vanaf het verschijnen van de NBV in 2004 werden wij als lezers opgeroepen om onze vraagtekens en kritische uitroeptekens bij de aangeboden vertaling te delen met de vertalers. Dat het de vertalers vervolgens gelukt is om ál die suggesties te verwerken in een waarlijk sterk verbeterde nieuwe editie mag een prestatie van formaat worden genoemd.

Echter, het punt waarop vanaf 2004 de meeste lezersreacties binnenkwamen, betrof het verdwijnen van de ‘eerbiedskapitalen’. Dat zijn de hoofdletters die gebruikt worden bij woorden als ‘Hij’, ‘Hem’, ‘Ik’, ‘Zich’, als deze betrekking hebben op God, Jezus of de Heilige Geest. Omdat je echter in de bronteksten níets aantreft dat wijst op een dergelijke nadruk, besloten de vertalers van 2004 de hoofdletters te laten vervallen. Daar kwam bij dat aan het begin van de nieuwe eeuw het gebruik van eerbiedskapitalen sowieso een aflopende zaak leek.

De Bijbel werd ‘een gewoon leesboek’

Als lezers konden we blijkbaar maar moeilijk aan deze keuze van de vertalers wennen. Want precies op dit punt bleef door alle jaren heen kritiek binnenstromen in de mailbox van het Bijbelgenootschap.

Wij als lezers misten in de NBV van 2004 de ‘eerbied voor God’, zo gaven we aan. En vooral: door het weglaten van de eerbiedskapitalen veranderde naar ons gevoel het karakter van de Bijbel. We ervoeren een ‘vervlakking’, zo schreven we. De Bijbel werd naar ons gevoel op deze manier ‘een gewoon leesboek’. Daarbij ervoeren we, schreven we eveneens, verwarring omdat soms niet duidelijk was of woorden als ‘hij’ of ‘ik’ op God sloegen of op een mens.

Curieus… want in dergelijke gevallen betrof het dus een onzekerheid die evident in de tekst zelf zat. Een hoofdletter in de vertaling zou alleen maar een schijnzekerheid bieden.

Wel, ook op dit punt hebben de vertalers van NBV21 goed naar ons als lezers geluisterd. Te goed, vrees ik. Want ze keren dus terug, de eerbiedskapitalen. Ter verantwoording verwijzen de vertalers met name naar een ‘gangbaar gebruik’ in het Nederlands volgens welke ‘persoonlijk voornaamwoorden die betrekking hebben op het Opperwezen’ (Schrijfwijzer) een hoofdletter krijgen. Bovendien had de eerder waargenomen tendens van afnemend gebruik van de eerbiedskapitalen in het vervolg van de nieuwe eeuw toch niet doorgezet.

Letterlijk een cruciale fout

De vertalers van 2021 voeren op die manier een ogenschijnlijk objectief argument uit de taalkunde aan. Maar dat lijkt onschuldiger dan het is. Want theologisch gezien leggen we zo impliciet toch een bepaalde – namelijk Algemeen Beschaafd Nederlandse – vroomheid op aan de tekst. En daar maken we in NBV21, als lezers en vertalers samen, naar ik vrees een cruciale fout.

Zeker, de Bijbel ís geen gewoon leesboek. Maar de Bijbel is óók niet het boek van ónze vroomheid. Het bijzondere van de Bijbel is niet gelegen in het respect dat wij al of niet aan het boek toekennen. Wij hoeven de God van de Bijbel niet met onze accenten bijzonder te maken. De bijzonderheid van deze God is nu juist dat hij eindeloos dicht bij mensen wil komen. Deze God wil voor mensen precies geen abstract opperwezen zijn. Heel gewone kwetsbare mensengestalte neemt hij (Hij?) aan, tot in de bittergewone mensendood toe (deze vertaalkwestie is letterlijk ‘cruciaal’). En in al evenzeer gewone kwetsbare mensentaal wil zijn verhaal verteld worden.

Het allerbijzonderste aan de Bijbel is dat het ‘woord van God’ nu juist door wil klinken in heel gewone mensenwoorden. Precies zó wil hij ons tot in het uiterste nabijkomen, omdat dát de kern is van wat hij wil en wie hij is. Voor mensen geen hoofdletter in de Schrift. Maar dan ook zeker niet voor deze God.

Eerbiedskapitalen scheppen afstand, terwijl de hele Bijbel juist vertelt dat deze God zelf precies déze afstand voortdurend verrassend doorbreekt. Ofwel, door eerbiedskapitalen te gebruiken ontkent de NBV21 vooral de ongekende nabijheid waar God zelf voor gekozen heeft. Nogmaals, een cruciaal misverstand: in de vroomheid van de eerbiedskapitalen gaan we zomaar aan Christus voorbij, de medemens bij uitstek.

