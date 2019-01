De homo-straffende God is een verzinsel

Met pijn in het hart heb ik kennisgenomen van de Nashvilleverklaring waarin de lijfelijke liefde van homo’s en transgenders wordt weggezet als zonde. ­Uiteraard wordt daarbij het bekende ­rijtje bijbelteksten gebruikt om te staven dat Gods woord in deze verklaring doorklinkt.

Wat me het meest dwarszit, is de liefdeloosheid die uit deze verklaring spreekt. Van nabij heb ik mensen zien worstelen met hun geaardheid. Mijn ­eigen vader openbaarde op hoge leeftijd dat hij het er zijn hele leven te kwaad mee heeft gehad. Hij vroeg zich letterlijk af: hoe moet ik omgaan met een God die mij als homo geschapen heeft en mij naar de hel verwijst wanneer ik gehoor geef aan wat ik ben?

Ik geloof dat God plezier heeft waar twee mensen elkaar liefdevol ­beminnen

Mijn vader was niet de enige. Er zijn ­vele verhalen bekend van mensen die zo tot wanhoop gedreven werden dat ze geen andere uitweg zagen dan de dood. De Nashvilleverklaring is een onbarmhartige klap in het gezicht van mensen zoals zij. De crux van deze onbarmhartigheid zit hem in het krampachtig vasthouden aan een bepaalde opvatting van de Bijbel als Gods woord. Angst het bij het verkeerde eind te hebben en angst voor de onvermijdelijke gevolgen daarvan, spelen een kwalijke rol bij het vasthouden aan dit treurige standpunt.

Welnu, ik vind dat je als mens de moed moet hebben wat je voor Gods woord houdt naast je neer te leggen als dat ­indruist tegen medemenselijkheid en barmhartigheid. Ik vind het uiterst ­onbarmhartig om tegen je homoseksuele medemens te zeggen dat hij of zij weliswaar door God geaccepteerd is, maar dat hij of zij nimmer haar of zijn liefde lichamelijk mag uiten.

Angsten overwinnen Ik geloof niet dat God het doen zal, maar zelfs wanneer zij mij met donder te verstaan zou geven dat zijzelf achter de Nashvilleverklaring staat, dan hoop ik haar te zeggen dat ik dat zeer betreur. En ik hoop ervoor te durven kiezen met mijn praktiserende homoseksuele ­medemens naar de hel te gaan in plaats van eeuwig met een god en zijn benepen aanhangers te verkeren die zo weinig begrepen hebben van liefde. Daarom: lieve mensen, hetero-, homo-, trans- of aseksueel, maak je geen zorgen over een straffende, jaloerse god. Die is een verzinsel van bange mensen. Laten we daarom onze angsten overwinnen. Ik geloof dat God plezier heeft waar twee mensen elkaar liefdevol ­beminnen, en dat het aan haar vreugde over de liefde op geen enkele wijze ­afbreuk doet wanneer die twee mensen van hetzelfde geslacht zijn.

