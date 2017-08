De Hollandse vrijheid lonkte in het zwembad

Langzaam opbloeiend in die fase waarin je spelenderwijs leert wat je wordt aangereikt. Opgaan voor het A-diploma. In de wereld van het schoolzwemmen was alles blauw gekleurd, een optimistische, krachtige kleur.

Het Sportfondsenbad - het theater van de inburgering - lag als een gerucht verscholen in de Van Maanenstraat, een onopvallende zijstraat van de Rotterdamse Bergselaan. De lange slinger van kinderen baande zich een weg naar de bescheiden toegangspoort waarachter een wereld van koele tegels, hoge duikplanken en zwembandjes schuilging.

Angstige moeder

Inmiddels adverteert het zichzelf als het bekendste zwembad van Rotterdam. 'Midden in de hectiek van de stad vind je hier een oase waar je kunt genieten van zon en water', jubelt de website over het buitenbad. Maar wij kwamen niet om tot rust te komen, we kwamen om de lichtvoetige kunst van de borstcrawl en schoolslag in de vingers te krijgen. Want, zo vertelde mijn angstige moeder en dichtte de Russische dichter Joseph Brodsky: 'Holland betekent: vlak en effen land / een laaggelegen land dat overgaat in zee. / En zee, dat is wat Holland eigenlijk / in wezen is.'

Men mompelt: "Hij kon niet zwemmen", wat voelt als een oordeel. Hard en kort

Waar zee is, liggen de risico's op de loer. Mijn gedachten gaan terug naar die zoete herfstdagen, als ik lees over de Syrische jongen van zestien wiens vrolijke zomerdagje uit in het buurtzwembad van Blerick zo triest door de dood werd bekort.

Men mompelt: "Hij kon niet zwemmen", wat voelt als een oordeel. Hard en kort. En men hoort dat hij meerdere malen gewaarschuwd was geweest. Maar in het Hollandse zwembad schuilt een sirene voor wie niemand ongevoelig blijft. De glinsteringen die in het blauwe water plaatsvinden doen alles vergeten, van een onbetaalde rekening tot de diepste pijn van achtergelaten Aleppo.

Jochies en meisjes waren we. Snel omkleden in de hokjes, het zwembroekje waarvan het elastiek nauw om de huid sluit en dan schuifel-schuifel over de lichtblauwe tegels richting het opgewonden gemurmel van de andere badgasten. Nooit eerder voelde ik me zo kwetsbaar, halfnaakte vissen in wording.

De eerste keer plonzen ging nog op schuwe wijze, alles daarna molto vivace en barstend van het levensplezier. Dit kon ik! Tijdens die eerste lessen overkwam me een wonderbaarlijk gevoel van vrijheid op het moment dat ik had leren drijven. Ik ging niet meer kopje onder, ik hoefde niet te spartelen. Het leek allemaal vanzelf te gaan, onder mij de diepte, boven mij het hoge plafond.