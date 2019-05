De herbouw van de Notre-Dame is een prachtige praktijkschool voor jongeren

Natuurlijk is het echt een drama, de brand in de kathedraal van de Notre-Dame die maandagavond 15 april begon. Gelukkig zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. Op materieel gebied is de ramp groter. Veel onvervangbare kunstschatten van religieuze en culturele betekenis zijn verloren gegaan. Dat is erg.

Tegelijkertijd is ook een groot aantal kunstschatten gered. En wat de wederopbouw van dit voor Frankrijk, Europa, ja zelfs voor de wereld zo belangrijke gebouw betreft, biedt dit enorm veel kansen die zowel het behoud van cultureel erfgoed als onderwijs en saamhorigheid ten goede komen.

Ambachtelijke vaardigheden

Ik denk dat er juist op het gebied van (praktijk)onderwijs een kans ligt om zowel cultureel erfgoed, als jonge Europeanen een goede toekomst te bieden.

Een veel en vaak gehoorde klacht is dat het huidige onderwijs, en niet alleen in Nederland, geen mensen meer opleidt die praktische en ambachtelijke vaardigheden hebben. Een steenhouwer, timmerman of loodgieter is niet meer te vinden. Antieke tegeltjes moeten worden gezet door een steeds kleiner wordende groep Portugese vaklieden, houtbewerkers komen uit Oost-Europa en kennis van het onderhoud of herstel van eeuwenoud cultureel erfgoed is bijna geheel verdwenen. Deze ambachtslieden zijn hoognodig maar onvindbaar.

Overal in Europa staan oude tot zeer oude gebouwen die onderhoud nodig hebben en die zeker na een brand of ander incident snel door vakkundige lieden moeten kunnen worden hersteld. De komende decennia, of als het aan president Macron ligt, de komende vijf jaar, zullen echte ambachtslieden de wedergeboorte van de Notre-Dame vorm moeten geven. En hier ligt een enorme kans.

Wat is nou een betere praktijkschool dan de bouwwerf die de Notre-Dame de komende jaren is om het nog resterende handjevol Europese ambachtslieden de kans te bieden tijdens de wederopbouw jonge ‘studenten’ in de praktijk onderwijs te geven in het maken van houtconstructies, het hakken van stenen en andere verouderde maar noodzakelijke vaardigheden? Een internationale praktijkopleiding voor jongeren uit heel Europa die later van pas komt bij het onderhoud van cultureel erfgoed in Europa, dat gezien de voortschrijdende veroudering wel degelijk onderhoud zal blijven vergen en waarbij kennis van en omgaan met oude materialen belangrijk is.