De heldhaftige opoffering van Arnaud Beltrame mag niet de realiteit van radicalisering maskeren

Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame werd vrijdag door moslimterrorist Radouane Lakdim in een supermarkt in Zuid-Frankrijk geëxecuteerd. Maar laat ik eerst een aantal onjuistheden corrigeren die gisteren in de brievenrubriek zijn gepubliceerd.

Lees verder na de advertentie

Beltrame heeft zich inderdaad opgeofferd door de plek van de laatste overgebleven gijzelaar in te nemen, een caissière, en heeft dus niet hierdoor ‘vele levens gered’. Het is ook niet zo dat dankzij zijn opoffering de ‘politie de jihadist snel kon uitschakelen’. In Frankrijk worden nu de loftrompetten ruim bespeeld om de vermoorde officier alvast een eerbetoon te gunnen.

Terecht natuurlijk: Arnaud Beltrame was een uiterst moedige man die, ondanks de risico’s, zich bij een bloeddorstige terrorist meldde om één leven te sparen. Bijna alle kranten spraken gisteren op hun voorpagina van een héros français. Toch is er wel wat af te dingen op dit unanieme elan van fierheid. Wie niet in de pas loopt en bijvoorbeeld als politicus de evidente mankementen van het Franse antiterreur-beleid benadrukt, wordt bijna voor landverrader uitgemaakt die de ‘nationale eenheid’ rond de martelaar schendt.