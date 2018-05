De harde lijn van Trump erodeert multilaterale samenwerking

Trump heeft er echter geen vertrouwen in dat Iran zich aan de afspraken houdt en denkt dat Teheran opnieuw zal proberen kernwapens te ontwikkelen. Hij wil hardere garanties, ook al stelt de belangrijkste controleur van de afspraken - het Internationaal Atoomenergie Agentschap - dat er geen aanwijzing is dat Iran de al gemaakte afspraken schendt.

Daarbij verwijt Trump de Iraanse leiders dat ze onrust te stoken in het Midden-Oosten en dat ze met raketten en via de Libanese Hezbollah-beweging Israël bedreigen. Trump baseerde zich bij zijn besluit onder meer op door Israël aangeleverd materiaal.

America First leverde Trump electoraal veel op, maar deze strategie schaadt de buitenwereld

Realisme ten aanzien van het theocratische regime van Iran is wenselijk, maar de stap van Trump had pas moeten worden genomen als veel duidelijker was geworden dat Teheran daadwerkelijk afspraken schendt. Nu zorgt het afschieten van het akkoord er ook voor dat Iran niet de vruchten kan plukken van de eerder gedane concessies. Want zolang banken en bedrijven het risico lopen doelwit te worden van strafmaatregelen vanuit Washington als ze zaken doen met Iran, zullen ze zich vermoedelijk wel twee keer bedenken. En daardoor kan niemand meer zien of Iran met het akkoord daadwerkelijk beter, en op vreedzame wijze, in de wereldgemeenschap kan worden geïntegreerd.

Windeieren Het is niet voor het eerst dat Trump een eigen lijn kiest. Eerder voerde zijn regering al heffingen in op de import van staal. Onder grote druk werden specifieke maatregelen tegen Europese staalbedrijven weliswaar uitgesteld, maar ook op dat terrein hangt de onzekerheid nog boven de markt. Vergelijkbare onrust creëerde hij onder meer rond het klimaatakkoord van Parijs, rond handelsverdragen met buurlanden en rond de komst van migranten uit specifieke landen. America First heeft Trump electoraal geen windeieren gelegd, maar die strategie berokkent de buitenwereld schade. Als democratieën goed samenwerken, is de kans groter dat de economie floreert, dat mondiale problemen worden aangepakt, en dat de waarden en normen die wij, ook in Europa, belangrijk vinden worden verspreid. Garanties zijn er op dat vlak nooit, de realiteit is weerbarstig. Maar nu er in de wereld al zoveel landen zijn met sterke leiders die geen heil zien in multilaterale samenwerking, is het uiterst onwenselijk dat een leidende natie als de VS zich ook zo gedraagt. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren.